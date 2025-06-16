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Türkiye Premier Ligi Hümeyra Şampiyonluğu

REİS SÖNMEZ ETABI İSTANBUL’DA GERÇEKLEŞTİ

Türkiye Karate Federasyonu, karate sporuna uzun yıllar katkı sunmuş olan merhum antrenör Reis Sönmez anısına düzenlediği Türkiye Premier Ligi Reis Sönmez Etabı’nı 12-15 Haziran tarihleri arasında İstanbul’da gerçekleştirdi. Etkinlik, Başakşehir Gençlik ve Spor Kompleksi Spor Salonu’nda yapıldı.

KÖRFEZ GENÇLERBİRLİĞİ’NDEN ŞAMPİYONLUK

Müsabakalara Türkiye’nin dört bir yanından katılan birçok karateci, çeşitli kategorilerde mücadele verdi. Etapta, ümitler 61 kilogramda mücadele eden Körfez Gençlerbirliği Spor Kulübü’nün genç sporcusu Hümeyra Eraslan, güçlü rakiplerini geride bırakarak şampiyonluğu elde etti. Hümeyra, altın madalya kazanmanın gururunu antrenörü Şaban Ağaya ile paylaştı ve bu başarı için büyük bir mutluluk yaşadı.

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