Türkiye, Prestijli Bir Satranç Organizasyonu

DÜNYA ŞAMPİYONASI ANTALYA’DA GERÇEKLEŞECEK

Türkiye, satranç alanındaki önemli organizasyonlardan birine ev sahipliği yapacak. Uluslararası Satranç Federasyonu (FIDE) tarafından düzenlenen Dünya 9-17 Yaş Hızlı ve Yıldırım Satranç Şampiyonası, 15-21 Aralık tarihleri arasında Antalya’da yapılacak. Bu özel etkinlikte, dünya genelinden gelecek genç satranç oyuncuları, 64 kareli tahtada hesaplama, strateji, hız ve zeka ile unutulmaz mücadelelere imza atacaklar.

GELECEĞİN ŞAMPİYONLARI YETENEKLERİNİ SERGİLEYECEK

Geleceğin Büyükustaları, satranç tutkunlarının her zaman ilgiyle izlediği hızlı ve yıldırım kategorilerinde yeteneklerini ortaya koyacak. Bu önemli organizasyonun Türkiye’de düzenlenmesi, ülke adına büyük bir mutluluk kaynağı olurken, turnuva genç sporculara önemli tecrübeler kazandıracak ve satranç kültürünün Türkiye’deki gelişimine katkı sağlayacak.