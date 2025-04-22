Türkiye Ragbi Federasyonu, Çocuklar İçin Etkinlik Düzenledi

ÖZEL ETKİNLİK DÜZENLENDİ

Türkiye Ragbi Federasyonu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla “sevgi evleri”nde yaşayan çocuklar için anlamlı bir etkinlik gerçekleştiriyor. Yapılan açıklamaya göre, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılışının 105. yılı ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, federasyon tarafından özel bir organizasyonla kutlandı. Etkinlik, Ankara Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü iş birliğiyle düzenlendi. “Sevgi evleri”nde kalan çocuklar, Türkiye Ragbi Federasyonu’nun Çubuk Esenboğa’daki tesislerinde milli sporcularla buluşarak bayram coşkusunu çok keyifli bir şekilde yaşadı.

EĞLENCELİ AKTİVİTELER DÜZENLENDİ

Çocuklar, bu organizasyonda birçok eğlenceli spor aktivitesi, takım oyunları, sürpriz hediyeler ve renkli gösterilerle dolu bir bayram geçirdi. Milli sporcularla tanışma fırsatı bulan çocuklar, ilham verici hikayeler dinleyip ragbi, beyzbol, flag futbolu, softbol ve kriket sporlarını deneyimleme imkanı buldu. Türkiye Ragbi Federasyonu Başkanı Nahit Şahin, etkinlikle ilgili yaptığı açıklamada, “23 Nisan, sadece bir bayram değil, çocuklarımıza duyduğumuz güvenin ve geleceğe olan inancımızın sembolüdür.” ifadelerini kullandı.

SPORUN BİRLEŞTİRİCİ GÜCÜ VURGULANDI

Şahin, “Sevgi evleri”nden gelen evlatları milli sporcularla buluşturmanın kendileri için büyük bir gurur olduğunu belirtti ve “Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün tüm dünya çocuklarına armağan ettiği bugünde çocuklarımız için daha güçlü bir gelecek inşa etmeye kararlıyız” dedi. Bu özel etkinlik, sporun birleştirici gücünü ve çocukların hayatındaki dönüştürücü etkisini bir kez daha gözler önüne serdi. Federasyon, sosyal sorumluluk projeleriyle çocukların yanında olmayı sürdürecek.