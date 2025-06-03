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Türkiye Ragbi Takımları Hırvatistan’a Gidecek

Türkiye’nin Ragbi Milli Takımları Hırvatistan’da Mücadele Edecek

Türkiye’nin 7’li Ragbi Erkek ve Kadın Milli Takımları, Hırvatistan’da düzenlenecek 2025 Avrupa Trophy Serisi’nin ilk ayağında yer alacak. Türkiye Ragbi Federasyonu’nun yaptığı açıklamaya göre, Makarska şehrindeki organizasyon 6-8 Haziran tarihlerinde gerçekleşecek.

Eşleşmeler Belli Oldu

Erkek Milli Takımı, C Grubu’nda Letonya, Macaristan ve Moldova ile mücadele edecek. Kadın Milli Takımı ise A Grubu’nda Slovakya, İsviçre ve Finlandiya ile karşı karşıya gelecek. Turnuvanın ikinci ayağı ise 27-29 Haziran tarihlerinde Moldova’nın başkenti Kişinev’de düzenlenecek. İkinci etapta, ilk tur sonuçlarına göre sıralama ve final karşılaşmaları yapılacak.

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