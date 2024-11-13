“Türkiye-Romanya Ticaret Hedefi 15 Milyar Dolar” “Türkiye ile Romanya’nın Ticaret Hedefi”

TİCARET HACMİ HEDEFİ

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye’nin Güneydoğu Avrupa’daki en önemli ticaret ortağı Romanya ile ticaret hacmini 15 milyar dolara çıkarmayı planladıklarını belirtti. Bu açıklama, Romanya’nın Ankara Büyükelçisi Stefan Alexandru Tinca’nın ev sahipliğinde gerçekleşen Romanya Milli Günü resepsiyonunda yapıldı. Yılmaz, Romanya ile ilişkilerin köklü tarih, güçlü insani ve kültürel bağlarla şekillendiğini ifade etti. İki ülkenin güvenlik, ekonomi ve kültür başta olmak üzere birçok alanda ilişkileri daha da güçlendirmeye yönelik irade gösterdiğini söyledi.

GEÇMİŞİ ANIMSAYAN GÖRÜŞMELER

Yılmaz, geçmiş yılın ikili ilişkiler açısından oldukça verimli geçtiğine dikkat çekerek, Nisan ayında Romanya’ya yaptığı ziyareti ve Romanya Başbakanı Marcel Ciolacu ile gerçekleştirdiği görüşmeleri anımsattı. Bu görüşmelerin ardından Mayıs ayında Türkiye’de yapılan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi (YDSK) toplantısının ilişkilerde önemli bir dönüm noktası olduğunu vurguladı. Ayrıca, geçen hafta Ticaret Bakanı Ömer Bolat’ın Türkiye-Romanya Ekonomi ve Ticaret Ortak Komisyonu toplantısı için Bükreş’te bulunduğunu ve bu toplantıda savunma sanayi, enerji, yeşil dönüşüm ve dijital ekonomi alanlarındaki iş birliği imkanlarının artırılmasının memnuniyetle karşılandığını ifade etti.

TÜRK YATIRIMLARININ ARTISI

Cevdet Yılmaz, Türkiye’nin Romanya’da 8 milyar dolara yakın bir yatırımı olduğunu belirtti. Türk firmalarının Romanya’da altyapı projelerine yönelmesinin kendilerini mutlu ettiğini söyledi. Yılmaz, bu yatırımların Romen iş dünyasına sağladığı uzmanlık ve kolay uyum sağlama avantajının önemine değinerek, iki ülke iş dünyası arasındaki iş birliklerinin kazan-kazan anlayışı ile artacağına inandığını kaydetti. Ayrıca, Romanya’nın Türkiye ile Avrupa Birliği ilişkilerinde önemli bir ortak olduğuna dikkat çekti ve Gümrük Birliği’nin modernizasyonu başta olmak üzere AB konularında iş birliğinin sürdüğünü belirtti.

BÖLGESEL İŞBİRLİĞİ VE KÜLTÜREL BAĞLAR

Yılmaz, ikili ilişkilerdeki pozitif ivmenin bölgesel iş birlikleri ile desteklendiğini ifade etti. Karadeniz’de Bulgaristan ile başlatılan “Mayın Karşı Tedbirleri Görev Grubu” faaliyetlerinin Temmuz ayından itibaren başladığını hatırlattı. Ayrıca, Romanya’da yaşayan Türk ve Tatar topluluklarının iki ülke arasında önemli bir kültürel köprü işlevi gördüğünü ve Romanya hükümetine bu topluluklara sağladığı destek için teşekkür etti. Yılmaz, konuşmasını Romanya Milli Günü’nü kutlayarak bitirdi.