Türkiye-Rusya Kruvaziyer Turizmi Devam Ediyor

KRUVAZİYER TURİZMİ DEVAM EDİYOR

Türkiye-Rusya kruvaziyer turizmi kesintisiz bir şekilde sürüyor. Rusya’nın Soçi kentinden yola çıkan ve içerisinde 937 turist ile 443 mürettebat barındıran Astoria Grande isimli kruvaziyer, İzmir, İstanbul ve Bartın’ın ardından Samsun Limanı’na ulaştı. Sezon başından bu yana kruvaziyer turizminde önemli bir hareketlilik gösteren Samsun, bugün de Rus turistleri misafir etti.

ŞEHİRDEKİ ZİYARETLER VE ETKİNLİKLER

Kruvaziyer, öğle saatlerinde limana demir attıktan sonra turistler, kentin doğal, tarihi ve kültürel zenginliklerini keşfetmek üzere limandan ayrıldı. Turistler, Samsun’un Atakum sahilinden Bandırma Vapuru’na, Amisos Tepesi’nden kent merkezindeki alışveriş ve eğlence noktalarına kadar geniş bir gezi programı gerçekleştirdi. Ayrıca ziyaretçiler, şehirdeki kafelerde yöresel lezzetleri tatma imkanı buldu.

EKONOMİK KATKI VE TURİZM POTANSİYELİ

Turizm sektörü temsilcileri, kruvaziyer ziyaretlerinin Samsun ekonomisine ve yerel işletmelere büyük katkı sağladığını vurguladı. Sezon boyunca kente gelen kruvaziyerler sayesinde Samsun’un uluslararası turizm potansiyelinin giderek arttığı belirtiliyor. Sezon başından itibaren yoğun bir turizm hareketliliği yaşayan Samsun Limanı, yıl boyunca gelen turistlerle şehrin ekonomik ve kültürel canlılığına büyük katkılar sunmaya devam ediyor.