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Türkiye-Rusya-Ukrayna Heyetleri Çırağan’da Buluştu

KRİTİK TOPLANTI İÇİN HEYETLER ÇIRAĞAN SARAYI’NDA

İstanbul’da Türkiye, Rusya ve Ukrayna heyetleri, barış müzakereleri çerçevesinde düzenlenecek kritik toplantı için Çırağan Sarayı’na ulaştı. Rusya ve Ukrayna heyetleri, Türkiye’nin ev sahipliğinde yeniden İstanbul’da bir araya geliyor. Çırağan Sarayı’ndaki bu önemli toplantıyı hem yerli hem de yabancı basın mensupları büyük bir ilgiyle takip ediyor.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın başkanlık yapacağı toplantıya MİT Başkanı İbrahim Kalın da katılıyor. Toplantının saat 13.00’de başlaması öngörülüyor. Türkiye, Rusya ve Ukrayna heyetleri arasındaki bu görüşmeler, barış sürecine katkı sağlama amacını taşıyor.

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