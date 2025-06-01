Türkiye, Rusya-Ukrayna Müzakerelerine Ev Sahipliği Yapacak

TÜRKİYE YENİDEN GÖRÜŞMELERE EV SAHİPLİĞİ YAPIYOR

Rusya-Ukrayna savaşında tarafları 3 yıl aradan sonra Mayıs ayında bir araya getiren Türkiye, yarın İstanbul’da müzakerelere yeniden ev sahipliği yapacak. Şubat 2022’de patlak veren çatışmanın hemen ardından, Türkiye, Rusya ile Ukrayna’yı aynı yıl içerisinde hem Antalya hem de İstanbul’da buluşturdu. Mayıs 2025’te İstanbul’da düzenlenen toplantıda, Rus ve Ukraynalı heyetler 3 yıl aradan sonra tekrar aynı masada bulunmayı başardı. İstanbul’daki Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi’nde 16 Mayıs’ta gerçekleştirilen müzakerelerde, Ukrayna ve Rusya heyetlerinin ikinci görüşmeleri, yarın saat 13.00’te Çırağan Sarayı’nda yapılması bekleniyor.

ESİR TAKASI VE ATEŞKES GÖRÜŞMELERİ

İki taraf, müzakerelerde “1000 kişiye 1000 kişilik” büyük bir esir takasının yapılmasını, olası ateşkese dair görüşlerin detaylı bir şekilde sunulmasını ve ardından müzakerelerin sürdürülebilmesi konusunda mutabık kaldı. İstanbul’da kararlaştırılan esir takası, 25 Mayıs’ta tamamlandı. Uluslararası aktörler, İstanbul’daki sürecin başlamasından duydukları memnuniyeti sıkça dile getirirken, Türkiye’nin ev sahipliğindeki görüşmeler dünya basınında geniş yankı buldu.

TÜRKİYE ARABULUCULUĞA DEVAM EDİYOR

Türkiye, tarafların barışa ulaşması için diplomatik temaslarına hız kesmeden devam ediyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bu hafta hem Moskova hem de Kiev’i ziyaret etti. Fidan, 26-27 Mayıs tarihleri arasında Moskova’ya yaptığı ziyarette, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya geldi ve Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile üst düzey yetkililerle görüşmeyi sürdürdü. Lavrov ile yaptığı görüşmede, “Rusya’nın Ukrayna ile doğrudan müzakereler için İstanbul’u tercih etmesi, ülkelerimizin istikrar tesisine dönük ortak anlayışın tezahürüdür.” ifadesini kullanan Fidan, Lavrov’un Türkiye’nin Ukrayna ile doğrudan müzakere imkanlarını sağlamasına değer verdiklerini belirttiğini ifade etti.

YENİ MÜZAKERE TURLARI PLANLANIYOR

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, 28 Mayıs’taki açıklamasında, Ukrayna’ya yeni tur müzakereleri 2 Haziran’da İstanbul’da yapmayı teklif ettiklerini belirtti. Putin’in Müşaviri Vladimir Medinskiy başkanlığındaki heyet, “sürdürülebilir bir çözüm için Rusya’nın hazırladığı memorandumu” Ukrayna heyetine sunmaya ve müzakerelerin ikinci turunda gerekli açıklamaları yapmaya hazır olduklarını ifade etti. Kremlin, Rus heyetinin İstanbul’a gideceğini ve müzakerelerin 2. turu için pazartesi sabahı hazır olacağını bildirdi.

UKRAYNA HEYETİNİN HAZIRLIKLARI DEVAM EDİYOR

Dışişleri Bakanı Fidan, Rusya ziyaretinin ardından Ukrayna’nın başkenti Kiev’e çalışma ziyareti gerçekleştirdi. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ve Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha ile bir araya gelen Fidan, Türkiye’nin kalıcı barışa ulaşılması konusundaki çağrısını yineledi. Fidan, müzakere masasında kalındığı sürece, ilerleme kaydedilebileceğini vurguladı. Ukrayna tarafı, müzakerelerin 2. turundan önce Rusya’nın hazırladığı memorandumu görmek istediklerini açıkladı. Bugün, Zelenskiy, yarın İstanbul’da gerçekleştirilecek barış görüşmelerine katılmak üzere Ukrayna heyetini belirlediğini duyurdu. Bu heyete Savunma Bakanı Rüstem Umerov’un başkanlık etmesi bekleniyor.

ABD BAŞKANINDAN KRİTİK MESAJLAR

ABD Başkanı Donald Trump, seçim süreci ve göreve geldikten sonra savaşı bitireceğine yönelik sözler veriyor. Müzakere sürecine destek veren ABD’li yetkililerin yeni gelişmelerin ardından Ruslarla üst düzey telefon görüşmeleri yaptığı ifade ediliyor. Trump ve Putin, 19 Mayıs’ta telefonda konuşurken, Trump, müzakerelerin hızlı bir şekilde başlayacağını aktardı. Trump, Rusya’nın Ukrayna ile ateşkese ulaşma konusunda yavaş davrandığını belirterek, bunun kendisini memnun etmediğini duyurdu. Ayrıca, Putin’e “bizi oyalama” uyarısı yaptı.

ÇATIŞMALAR HIZ KAZANDI

Taraflar, İstanbul’da masaya oturmaya hazırlanırken, cumartesi gecesi yoğun saldırı haberleri geldi. Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna’nın çeşitli bölgelerdeki askeri hava üslerine insansız hava araçlarıyla saldırdığı ve bazı uçakların hasar gördüğünü açıkladı. Ukrayna kaynaklı sosyal medya hesapları, geniş çaplı bir İHA operasyonu yapıldığına dair bilgiler paylaştı. Saldırılar sonucunda A-50 erken uyarı uçakları da dahil olmak üzere, çok sayıda Rus uçağının jaşar aldığı iddiaları ortaya atıldı.