Türkiye-Rusya-Ukrayna Üçlü Toplantısı Başladı

ÜÇLÜ TOPLANTI BAŞLADI

Rusya-Ukrayna Savaşı’nı sonlandırmayı amaçlayan Türkiye-Rusya-Ukrayna Üçlü Toplantısı, Türkiye’nin İstanbul şehrinde başladı. Görüşmeler, Çırağan Sarayı’nda saat 14.45’te Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın başkanlığında gerçekleştiriliyor. Toplantıya Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak da katılıyor.

HEYETLERDEKİ İSİMLER

Rusya heyetinde Devlet Başkanı Vladimir Putin’in müşaviri Vladimir Medinskiy, Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Galuzin, Savunma Bakan Yardımcısı Aleksandr Fomin ve Genelkurmay Başkanlığı Ana İstihbarat Dairesi Başkanlığı (GRU) Başkanı İgor Kostyukov yer alıyor. Ukrayna heyetinde ise Savunma Bakanı Rüstem Umerov, Ukrayna Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergiy Kyslytsya, Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU) Başkan Yardımcısı Oleksandr Poklad ve Dış İstihbarat Servisi Başkan Yardımcısı Oleh Luhovskyi bulunuyor.

MEMORANDUMLARIN TESLİMİ

Ukrayna, çatışmaların sonlandırılması ve barışa giden yola ilişkin esasları kapsayan memorandumunu karşı tarafa teslim ederken, Rusya’nın kendi memorandumunu görüşme sırasında Ukrayna tarafına vermesi bekleniyor. Türkiye, bu toplantıyla birlikte tarafları 3 yılın ardından aynı masada buluşturmayı başardı. Şubat 2022’de başlayan savaşın ardından Türkiye, Rusya ile Ukrayna’yı Antalya ve İstanbul’da bir araya getirmişti.

MÜZAKERELERİN GEÇMİŞİ

Mayıs 2025’te İstanbul’da yine Rus ve Ukrayna heyetlerinin buluşmasını sağladı. Daha önce İstanbul’daki Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi’nde 16 Mayıs’ta yapılan müzakerelerde, taraflar “1000 kişiye 1000 kişilik” büyük bir esir takasının yapılması ve olası ateşkese yönelik görüşlerin sunulması konusunda mutabık kalmıştı. İki ülke, İstanbul’da anlaşmaya vardıkları esir takasının 25 Mayıs’ta tamamlandığını duyurmuştu.