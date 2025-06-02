Türkiye-Rusya-Ukrayna Üçlü Toplantısı Tamamlandı

HAKAN FİDAN’DAN AÇIKLAMALAR

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye’nin ev sahipliğinde düzenlenen Türkiye-Rusya-Ukrayna Üçlü Toplantısı hakkında bilgiler paylaştı. Fidan, yapılan görüşmelerin “yapıcı bir atmosferde cereyan ettiğini” belirterek, tarafların ilk toplantıda üzerinde anlaştıkları konuları ilerlettiklerini ifade etti. Bakan Fidan, müzakerelerin ikinci turuna ev sahipliği yaptıklarını duyurdu ve tarafların insani takas konusundaki yeni kategoriler ve daha yüksek sayıdaki mübadele üzerine mutabık kaldığını aktardı.

TEKNİK ÇALIŞMALAR BAŞLAYACAK

Fidan, toplantıda ateşkes ve barış konusundaki muhtıraların karşılıklı olarak el değiştirdiğini, bu metinler üzerinde teknik düzeyde çalışmaların önümüzdeki günlerde başlayacağını kaydetti. Ayrıca, liderler düzeyinde bir görüşme için hazırlıkların sürdürüleceği konusunda mutabık kaldıklarının altını çizdi. Fidan, savaşın neden olduğu kayıpları sonlandırmaya yönelik tarafların sergilediği sonuç odaklı yaklaşımın memnuniyet verici olduğunu belirtti ve Türkiye’ye duyulan güven için her iki ülkeye teşekkür etti.

TOPLANTININ SONU VE NELER OLDU?

Türkiye-Rusya-Ukrayna Üçlü Toplantısı’nın ardından Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, İstanbul’daki görüşmelerde Rusya ile yeni esir takasları konusunda anlaşıldığını duyurdu. Rus basını, Rusya’nın İstanbul’da sunduğu memorandumda ateşkes için iki seçenek öne sürdüğünü aktardı. Türkiye, Şubat 2022’de başlayan savaş sonrası tarafları tekrar bir araya getirmeyi başardı. Mayıs 2025’te İstanbul’da yapılan toplantıda, iki taraf arasında “1000 kişiye 1000 kişilik” büyük bir esir takasının gerçekleştirilmesi üzerinde mutabık kalındığı bilgisi verildi. Anlaşmaya varılan esir takası işleminin ise 25 Mayıs’ta tamamlandığı açıklandı.