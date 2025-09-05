Türkiye Rüzgar Enerjisi Kongresi İzmir’de Gerçekleşti

Rüzgar Enerjisi Kongresi İZMİR’DE GERÇEKLEŞTİ

Türkiye’nin en büyük rüzgar enerjisi organizasyonu olan Türkiye Rüzgar Enerjisi Kongresi, İzmir’de gerçekleştirildi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, programda yaptığı açıklamada, “Geçtiğimiz temmuz ayı, tüketim rekorları ayı oldu. Toplam elektrik üretimimiz 36,7 milyar kWh’e çıkarak aylık bazda şimdiye kadar en yüksek değere ulaştı. 29 Temmuz’da maksimum günlük elektrik üretimi, 1 milyon 250 bin 178 kWh ile zirve yaptı” dedi. Türkiye Rüzgar Enerjisi Birliği (TÜREB) tarafından düzenlenen Kongre, bu yıl 4-5 Eylül tarihlerinde İzmir’de yapıldı. Kongrenin ikinci gününde birçok önemli isim de konuşmacı olarak yer aldı.

KURULU GÜÇ ARTIYOR

Açılış konuşmasında Bakan Bayraktar, “2024’te dünya genelinde 30 bin TWh’in üzerinde elektrik üretildi. Aynı yıl ülkemiz 349 TWh ile dünya üretiminin yüzde 1,1’ini gerçekleştirdi. Enerji talebimizin her yıl artacağını öngörüyoruz. 2035’te talebimizin 510,5 TWh’e ulaşmasını bekliyoruz. 2035-2055 döneminde ise yıllık tüketimimizin 1406 TWh seviyesine yükseleceğini tahmin ediyoruz” ifadelerini kullandı. Elektrikte kurulu gücün temmuz sonu itibarıyla 120 bin megavatı geçtiğini belirten Bakan, bunun yüzde 61’inin yenilenebilir enerji kaynaklarından oluştuğunu söyledi.

İLETİM ALT YAPI YATIRIMLARI

Bakan Bayraktar, yenilenebilir enerji kaynaklarının Türkiye’nin enerji talebini karşıladığını ve dışa bağımlılığı azalttığını vurguladı. Ayrıca, “14 bin 700 kilometre uzunluğunda ve 40 GW kapasiteli HVDC hat inşa edeceğiz” diye ekledi. Türkiye’nin enerji altyapısını güçlendirecekleri projelere büyük yatırım yapacaklarını kaydetti. Altyapının gelişmesiyle birlikte enerji arzında güvenliğin artırılacağına dikkat çekti.

RÜZGAR ENERJİSİ PROJELERİ DEVAM EDİYOR

Bakan, yıllık 2 bin MW’lık rüzgar ve güneş santrali yarışması yapacaklarını ve Sivas, Balıkesir, Aydın, Denizli ile Kütahya’da rüzgar santralleri kurulacağını duyurdu. Geçmişte rüzgar ve güneş enerjisi kurulu güçlerinin neredeyse sıfır olduğunu hatırlatan Bakan, şu anda rüzgar ve güneşe dayalı toplam 37 bin 118 megavata ulaştıklarını belirtti. Bunların payının da yüzde 31’e çıktığını ifade etti.

YERLİ ÜRETİM VE GARANTİLER

Bakan Bayraktar, rüzgar enerjisi yarışmalarında teklif edilecek fiyatları duyurdu. Rüzgar enerjisi için alım fiyatı 3,50 Euro-cent/kWh olacağını ve bu süreçte asgari yerlilik oranlarının aranacağını vurguladı. Yarışmaların ülkeye fayda sağlayacağına olan inancını dile getirdi.

RÜZGAR ENERJİSİ KONGRESİ’NDE GÜÇLÜ MESAJLAR

TÜREB Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Erden, Türkiye’nin rüzgar enerjisi alanındaki durumu ile ilgili olarak yaptığı değerlendirmede, “14 GW’a ulaşmış kurulu gücümüzle Avrupa’da 6’ncı, dünyada 12’nciyiz” dedi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar, Türkiye Rüzgar Enerjisi Kongresi’nin ardından İzmir Valiliği’ni ziyaret ederek, valilik şeref defterini imzaladı.