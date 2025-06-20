Türkiye Sağlık Hizmetinde Örnek Alıyor

TÜRKİYE SAĞLIK HİZMETLERİYLE DÜNYADA ÖRNEK GÖSTERİYOR

Bolu’da çeşitli ziyaretlerde bulunan Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Tarihi Taşhan’daki esnafı ziyaret ettikten sonra Merkez İzzet Baysal Aile Sağlığı Merkezi ve İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde incelemelerde bulundu. Ziyaretlerinin ardından kent merkezinde bulunan AK Parti İl Başkanlığı’na geçerek partililerle bir araya geldi.

KAMU SAĞLIĞINDA DEVRİM YARATILDI

Bakan Memişoğlu burada yaptığı konuşmada, “Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, gerçekten Türkiye dünyada örnek alınan bir sağlık hizmeti sunuyor. Bunu biz dille söylüyoruz, ama 23 sene çok kolay bir süreç yaşamadık. Türkiye bu süreci gerçekten inanılmaz bir liderlik süreciyle yönetti” dedi. Memişoğlu, Türkiye’deki sağlık altyapısı ve hizmetlerinin hayallerin ötesine geçtiğini ve geliştiğini vurguladı. Türkiye’nin son 20 yılda yalnızca tek kişilik, çift kişilik, tuvaletli ve banyolu 184 bin hasta yatağı kapasitesine ulaştığını belirtti. 2002 yılında özel sektör dâhil bu yatak sayısının yalnızca 10 bin olduğunu hatırlattı.

2002 yılında her bir vatandaşın sağlıkla ilgili ihtiyacını ortalama 2 kez karşıladığını, bu sayının günümüzde Avrupa’nın ortalamasının çok üstüne çıkarak 12.4’e yükseldiğini ifade etti. Ayrıca, daha önce kalp ameliyatı için yurtdışına gitmek zorunda kalan insanların artık Türkiye’ye sağlık hizmeti almak için geldiğini aktardı. “Sadece 1 senede insanlarımıza 1 milyar kez dokunan bir sağlık hizmetinden bahsediyoruz,” diyen Memişoğlu, koruyucu sağlık alanında da önemli gelişmeler kaydedildiğini belirtti.

KORUYUCU SAĞLIK HİZMETLERİ GELİŞİYOR

Bugün çocuklara 13 kalemde ücretsiz aşı uyguladıklarını ve bunun başka bir ülke tarafından yapılmadığını dile getirdi. İlaç konusundaki eleştirilere de değinen Bakan, “Her birimizin buzdolabında yüzlerce ilaç var. Her birimizin en az 2 tane MR filmi var. Bunları başarmak 20 sene öncesinde hayal bile edilemezdi” dedi. Bu 20 senede sağlık alanında olağanüstü bir gelişim sağlandığını vurgulayan Memişoğlu, Avrupa ve gelişmiş ülkelerin hayal bile edemeyeceği başarılar elde ettiklerini ifade etti. Sağlık hizmetlerinin daha iyi olması için hep birlikte çalışmaya devam edeceklerini belirtti. Ayhan ACAR- Oğuzhan EKE/ BOLU