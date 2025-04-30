Türkiye, Saint Kitts Vizesini Askıya Aldı

TÜRKİYE’DEN SAINT KITTS VE NEVIS’E VİZE UYGULAMASI

Türkiye, Saint Kitts ve Nevis vatandaşlarının umuma mahsus pasaportlarla vizesiz girişine yönelik muafiyeti askıya aldı. Resmi Gazete’de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan karar, 2012 yılında yürürlüğe giren ve iki ülke arasında karşılıklı vize muafiyeti sağlayan anlaşmanın Saint Kitts ve Nevis vatandaşları için askıya alınmasına dair bilgilere yer veriyor. Kararın, 9 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 3. maddesi uyarınca alındığı ifade ediliyor.

Anlaşmanın Onaylanması ve Etkileri

Türkiye ile Saint Kitts ve Nevis arasında imzalanan anlaşma, 19 Nisan 2012 tarihinde gerçekleştirildi ve 25 Haziran 2012 tarihli Bakanlar Kurulu Kararı ile onaylandı. Ancak, yeni yapılan düzenleme ile birlikte, Saint Kitts ve Nevis’in umuma mahsus pasaport sahibi vatandaşları 1 Mayıs 2025 tarihinden itibaren Türkiye’ye girişte vize almak zorunda kalacak. Bu durum, iki ülke arasındaki seyahatlerde önemli bir değişiklik getirecek.