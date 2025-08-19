Türkiye Şampiyonası Aydın’da Sona Erdi

TÜRKİYE ŞAMPİYONASI TAMAMLANDI

Aydın’ın Koçarlı ilçesinde gerçekleştirilen Türkiye şampiyonası sona erdi. Birincilik için mindere çıkan judocular, şampiyonalardaki kıyasıya mücadelelerle Aydın’da şampiyonlarını belirledi. Anadolu Yıldızlar Ligi Judo Türkiye Şampiyonası, Koçarlı’nın ev sahipliğinde yapıldı. 30 farklı ilden 333 sporcunun katılım gösterdiği bu şampiyonada, sporcular birincilik için yarıştı. Üç gün süren etkinlikte, rekabetin yanı sıra renkli görüntüler de ortaya çıktı. Mindere çıkan sporcular, kendi kategorilerinde şampiyonluk için kıyasıya bir mücadele gerçekleştirdi.

ÖDÜL TÖRENİ DÜZENLENDİ

Büyük heyecan ve rekabetle geçen şampiyona, bugün yapılan ödül töreni ile tamamlandı. Dereceye giren sporcular, madalyalarını ve ödüllerini aldı. Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından düzenlenen Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) Judo Türkiye Birinciliği müsabakaları, 17-18-19 Ağustos tarihlerinde Koçarlı ilçemizde gerçekleştirildi. 30 ilden 333 sporcunun tatamiye çıktığı şampiyona, üç gün süren heyecanlı karşılaşmaların ardından sona erdi. Final müsabakalarının ardından düzenlenen ödül töreninde Koçarlı Kaymakamı Ramazan Taşkın ve İl Müdürümüz, dereceye giren sporculara madalya ve kupalarını takdim etti” şeklinde ifadeler yer aldı.