Türkiye Şampiyonası Başladı, Şampiyonlar Belirlenecek

İŞİTME ENGELLİLER VOLEYBOL ŞAMPİYONASI BAŞLADI

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu’nun iş birliği sayesinde gerçekleştirilen İşitme Engelliler Voleybol Kız-Erkek Türkiye Şampiyonası, renkli bir açılış seremonisiyle başladı. Karabük, 21-26 Nisan 2025 tarihleri arasında düzenlenen şampiyonaya ev sahipliği yapıyor. Açılış töreni, Yeni Mahalle Kapalı Spor Salonu’nda coşkulu bir atmosferde gerçekleştirildi. Törende, Gençlik ve Spor İl Müdürü Coşkun Güven, Milli Eğitim Müdürü Nevzat Akbaş, İl Tarım ve Orman Müdürü Çetin Ayvalık, sporcular, antrenörler ve pek çok davetli yer aldı.

AÇILIŞ KONUŞMALARI VE HEDİYE TÖRENİ

Açılış konuşmalarının ardından, İşitme Engelliler Voleybol Milli Takım Antrenörü Osman Çarkcı, Gençlik ve Spor İl Müdürü Coşkun Güven’e Voleybol Milli Takımı forması hediye etti. Türkiye’nin dört bir yanından yaklaşık 300 sporcunun katıldığı bu organizasyonda, kadın sporcular Yeni Mahalle Spor Salonu’nda, erkek sporcular ise Yenişehir Spor Salonu’nda mücadele edecek. Kadınlar kategorisinde toplam 10, erkeklerde ise 6 takım, şampiyonluk için sahaya çıkacak.

TURNUVANIN FİNAL HEYECANI

Organizasyon, 27 Nisan Pazar günü yapılacak şampiyonluk ve üçüncülük maçları ile sona erecek. Şampiyonanın heyecanı, sporcuların performanslarıyla devam edecek ve voleybolseverler için unutulmaz anlar yaşatacak.