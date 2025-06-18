Haberler

Türkiye Satranç Federasyonu Ziyareti Gerçekleşti

FEDERASYON BAŞKANINDAN ZİYARET

Türkiye Satranç Federasyonu’nun Başkanı Fethi Apaydın, birlikteki heyetle birlikte İzmir Ticaret Odası’nın (İZTO) Başkanı Mahmut Özgener’i makamında ziyaret etti. Ziyaret sırasında Apaydın, federasyonun yönetim kurulu üyeleri Alper Efe Ataman, İnanç Dinçsoy ve Kadir Açıkbaşlar ile birlikteydi.

GÖRÜŞLER PAYLAŞILDI

Gerçekleşen ziyarette, İzmir Ticaret Odası’nın yönetim kurulu üyeleri de yer aldı. Görüşmelerde, gelecekteki dönem ve düzenlenecek turnuvalar hakkında karşılıklı bilgi alışverişi yapıldı. İzmir’de satrancın gelişimi ve desteklenmesi konuları üzerinde duruldu.

ÖNEMLİ

Haberler

MHP MYK Üyesi Ertekin, İsrail’i eleştirdi

MHP MYK Üyesi Mehmet Ertekin, bir programda İsrail’in hedefleri ve anayasa tartışmaları üzerine önemli değerlendirmelerde bulundu. Devlet Bahçeli'ye desteğini vurguladı.
Haberler

Mudurnu’da Yangın Kontrol Altına Alındı

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın ekipler tarafından kontrol altına alındı. Yangında yaklaşık 1 hektar alan zarar gördü; soğutma çalışmaları devam ediyor.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.