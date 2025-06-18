Türkiye Satranç Federasyonu Ziyareti Gerçekleşti

FEDERASYON BAŞKANINDAN ZİYARET

Türkiye Satranç Federasyonu’nun Başkanı Fethi Apaydın, birlikteki heyetle birlikte İzmir Ticaret Odası’nın (İZTO) Başkanı Mahmut Özgener’i makamında ziyaret etti. Ziyaret sırasında Apaydın, federasyonun yönetim kurulu üyeleri Alper Efe Ataman, İnanç Dinçsoy ve Kadir Açıkbaşlar ile birlikteydi.

GÖRÜŞLER PAYLAŞILDI

Gerçekleşen ziyarette, İzmir Ticaret Odası’nın yönetim kurulu üyeleri de yer aldı. Görüşmelerde, gelecekteki dönem ve düzenlenecek turnuvalar hakkında karşılıklı bilgi alışverişi yapıldı. İzmir’de satrancın gelişimi ve desteklenmesi konuları üzerinde duruldu.