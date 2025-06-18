Türkiye Satranç Federasyonu Ziyareti Yapıldı

ZİYARET BİLGİLERİ

Türkiye Satranç Federasyonu Başkanı Fethi Apaydın ve beraberindeki heyet, İzmir Ticaret Odası (İZTO) Başkanı Mahmut Özgener’i makamında ziyaret etti. Bu ziyarette, Türkiye Satranç Federasyonu’nun yetkilileri olan Alper Efe Ataman, İnanç Dinçsoy ve Kadir Açıkbaşlar da yer aldı.

GÖRÜŞMELER VE PAYLAŞIMLAR

İZTO yönetim kurulu üyelerinin de katıldığı bu toplantıda, gelecek dönem ve düzenlenecek olan turnuvalar hakkında karşılıklı düşünceler paylaşıldı. Ziyaret, federasyon ve Ticaret Odası arasında işbirliğinin güçlendirilmesi için önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.