Türkiye Savunma Fuarı’na Katıldı

ULUSLARARASI SAVUNMA VE GÜVENLİK FUARI’NA MİLLİ KATILIM

İspanya’nın başkenti Madrid’de gerçekleştirilen Uluslararası Savunma ve Güvenlik Fuarı (FEINDEF) bu yıl Türkiye’nin 32 firma ile katılım gösterdiği ilk milli iştirak ile dikkat çekiyor. Savunmanın Avrupa için stratejik bir öncelik haline geldiği bu dönemde, Türkiye fuarda İspanya’nın ardından en fazla standa sahip ülke olarak öne çıkıyor. Türk firmaları, savunma ve güvenlik alanındaki en iyi ürünlerini sergiliyor. Savunma Bakan Yardımcıları Musa Heybet ve Şuay Alpay’ın yanı sıra Muharip Hava Kuvveti Komutanı Orgeneral İsmail Güneykaya ve Ankara Valisi Vasip Şahin de Türk firmalarına destek vermek ve ikili görüşmeler gerçekleştirmek amacıyla Madrid’de bulunuyor.

TÜRK SAVUNMA SANAYİSİNİN GURURU

Savunma Bakan Yardımcısı Musa Heybet, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye’nin fuarda dünya ile entegre olduğunu vurguladı. “Fuarda 32 firmayla yer alıyoruz. İspanya bizim iyi ilişkilerimiz olan bir ülke. Savunma sanayisi alanındaki projelerimiz de mevcut ve buradaki katılımımız bu ilişkilerin bir göstergesi. Bu kadar çok Türk savunma sanayisi firmasını burada görmek gurur verici.” diyen Heybet, sorumluluklarının farkında olduklarını belirtti. Heybet, Türkiye’ye karşı savunma ve güvenlik sektöründe büyük bir ilgi olduğunu ifade ederek, “Bu fırsatı en iyi şekilde değerlendirerek ülkemize katkı sağlamak istiyoruz.” şeklinde konuştu. Ayrıca, fuar sırasında Airbus ve Euro Fighter konularının değerlendirileceğini de sözlerine ekledi.

HÜRJET’E YOĞUN İLGİ

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ) tarafından üretilen HÜRJET, FEINDEF’te dikkat çekici bir ilgi görüyor. Katılımcılar, ölçekli sergilenen HÜRJET Jet Eğitim Uçağı’nın modelini incelemek için uzun kuyruklar oluşturuyor. İspanya Savunma Bakanlığı’nın Talavera La Real Hava Üssü’ndeki 23. Filo’ya bağlı 19 SF-5M uçağının yerine HÜRJET’in satın alınması konusunda müzakereler devam ederken, işbirliğini artıran mutabakatın 14 Mayıs’ta Madrid’de imzalanacağı bildirildi. TUSAŞ yetkililerine göre, HÜRJET sadece Türk savunma sanayisi değil, aynı zamanda dost ve müttefik ülkeler tarafından da yakından takip ediliyor. İspanya ile yürütülen görüşmeler, TUSAŞ’ın teknik kapasitesinin takdir edildiğini gösteriyor. TUSAŞ yetkilileri, “İspanya ile savunma ve havacılık alanındaki işbirliği, çok yönlü ve uzun soluklu bir stratejik ortaklık olarak değerlendirilmektedir.” açıklamasını paylaştı. HÜRJET’in görev kabiliyetleri ve modüler yapısının görüşmelerde öne çıktığı belirtildi.

İSRAİL’İN FUARA KATILIMINA YASAK

Bu yıl 4’üncüsü düzenlenen fuara 65 ülke katılırken, İspanya Savunma Bakanlığı’nın kararı doğrultusunda İsrail ve İsrailli şirketlerin fuara katılımına izin verilmemesi dikkat çekti. FEINDEF, 14 Mayıs’a kadar devam edecek.