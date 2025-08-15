TÜRKİYE, SİGARAYLA MÜCADELEYE BAŞLIYOR

SİGARASIZ ŞEHİR PROJESİ AÇIKLANDI

Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, Artvin’in “Sigarasız Şehir” olarak pilot proje kapsamına seçildiğini duyurdu. Türkiye Sigarayla Savaş Derneği (TSSD) Genel Başkanı Prof. Dr. Mustafa Aydın, konuyla ilgili olarak “Bu proje tüm Türkiye’yi kapsayan bir sağlık seferberliğidir. DSÖ’nün 2024 raporuna göre, dünya genelinde her yıl yaklaşık 8 milyon insan tütün kullanımına bağlı hastalıklar nedeniyle hayatını kaybediyor” dedi. Türkiye, tütünle mücadelede önemli bir adım atmaya hazırlanıyor. Bakan Memişoğlu, kamu kuruluşlarında sigara kullanımının tamamen yasaklanacağını, sigara bırakmak isteyen vatandaşlar için ALO 171 hattının daha fazla destek alacağını ve ücretsiz ilaç desteği sağlanacağını belirtti. Bunun yanı sıra, elektronik sigara ve puf gibi ürünlere karşı da kararlılıkla bir politika uygulanacağını vurguladı. “Bu adım, toplum sağlığı açısından tarihi bir dönüm noktasıdır” şeklinde konuştu.

TALEPLER VE EKONOMİK KAYIPLAR ÜZERİNE

Prof. Dr. Mustafa Aydın, projeyi “Toplum sağlığı açısından tarihi bir adım” olarak değerlendirdi. Aydın, sigaranın yalnızca sağlık açısından değil, ekonomik anlamda da ciddi kayıplara neden olduğunu belirterek, “Her yıl sigaraya yaklaşık 20 milyar dolar harcanıyor. Tütün kullanımına bağlı hastalıkların tedavi maliyeti, sağlık harcamalarının yüzde 9’una tekabül ediyor. Sigara kullanım yaşı 13’e kadar düştü. Bu, erken yaşta hastalık riskini dramatik şekilde artırıyor. Bu tablo, sigarayla mücadelede toplumsal farkındalığın artırılması gerektiğini net biçimde gösteriyor” dedi.

TOPLUMSAL KRİZ OLARAK GÖRMEK GEREKİYOR

Aydın, tütün bağımlılığının kalp-damar hastalıkları, kanser, solunum yolu rahatsızlıkları ve kronik hastalıklar gibi birçok ciddi sağlık sorununa yol açtığını aktararak, “DSÖ’nün 2024 raporuna göre, dünya genelinde her yıl yaklaşık 8 milyon insan tütün kullanımına bağlı hastalıklar sonucu hayatını kaybediyor. Türkiye’de de tütün kullanımı hâlâ ciddi bir halk sağlığı sorunu. Bu durum artık bireysel bir tercih değil, toplumun tamamını etkileyen bir krizdir. Mücadele, yalnızca sağlık otoriteleri ile değil; eğitim kurumları, sivil toplum, medya ve ailelerin aktif rol almasıyla başarıya ulaşabilir” manasında açıklamalarda bulundu.

GENÇLERİN HIZLA HEDEF ALINDIĞI BİR DÖNEM

Prof. Dr. Aydın, tütün endüstrisinin gençleri hedef aldığını vurgulayarak, “Aromalı elektronik sigaralar, ısıtılmış tütün ürünleri ve sosyal medya kampanyalarıyla gençler sistematik olarak hedefleniyor. Dünya genelinde 13-15 yaş arasındaki her 5 gençten biri tütün ürünü kullanıyor. Ülkemizde ise lise ve üniversite çağındaki gençler arasında elektronik sigara kullanımı her yıl endişe verici bir biçimde artıyor” ifadesini kullandı. Aydın, bu ürünlerin masum olmadığı, bağımlılık riskini artırdığı ve uzun vadede ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceğinin altını çizerek, “Her çocuğun temiz hava soluma ve sağlıklı yaşama hakkı vardır. Geleceğimizi korumak, gençlerimizi korumakla başlar. Tütünsüz bir gelecek için bugünden kararlı adımlar atmalıyız” dedi.

DESTEK ÇAĞRISI YAPILDI

Prof. Dr. Mustafa Aydın, projeye tüm kesimlerden destek talep ederek, “Artvin, bu mücadelede öncü ve örnek bir şehir olacak. Burada atılacak adımlar, diğer illerimiz için yol gösterici olacak. Yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları ve halkımız omuz omuza verirse, sigarasız bir Türkiye hayal değil, gerçek olur” şeklinde ifadeler kullandı.