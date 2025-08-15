Türkiye Sigarayla Savaş Derneği Tarihi Adım

Türkiye’NİN SİGARA BAĞIMLILIĞIYLA MÜCADELESİ

Türkiye, sigara bağımlılığı ile mücadelede önemli adımlar atıyor. Bu bağlamda Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, sigara kullanımını azaltmak amacıyla bir proje başlattı. Projede Türkiye’nin ilk sigarasız kenti olarak Artvin belirlendi. Kamu kurumlarında sigara kullanımının tamamen yasaklanacağı, sigarayı bırakmak isteyen vatandaşlar için ALO 171 hattının güçlendirileceği ve aynı zamanda ücretsiz ilaç desteği sağlanacağı ifade edildi. Bununla birlikte, Sağlık Bakanı Memişoğlu, elektronik sigara ve puf gibi ürünlere karşı sert bir politika izleneceğini belirtti.

TARİHİ BİR ADIM

Türkiye Sigarayla Savaş Derneği (TSSD) Genel Başkanı Prof. Dr. Mustafa Aydın, bu projeyi “Toplum sağlığı açısından tarihi bir adım” olarak tanımladı. Prof. Dr. Aydın, sigaranın sadece sağlık alanında değil, ekonomik olarak da önemli kayıplara yol açtığını belirterek şu şekilde konuştu: “Her yıl sigaraya yaklaşık 20 milyar dolar harcanıyor. Tütün kullanımına bağlı hastalıkların tedavi maliyeti, sağlık harcamalarının yüzde 9’una denk geliyor. Sigara kullanım yaşı 13’e kadar düştü. Bu, erken yaşta hastalık riskini dramatik şekilde artırıyor. Bu tablo, sigarayla mücadelede toplumsal farkındalığın artırılması gerektiğini net bir şekilde gösteriyor.”

TOPLUMSAL KRİZ OLARAK DEĞERLENDİRİLİYOR

Aydın, tütün bağımlılığının kalp-damar hastalıklarından kanser çeşitlerine, solunum yolu rahatsızlıklarından kronik hastalıklara kadar birçok ciddi sağlık sorununu tetiklediğini aktararak şu bilgileri verdi: “DSÖ’nün 2024 raporuna göre, dünya genelinde her yıl yaklaşık 8 milyon insan tütün kullanımına bağlı hastalıklar yüzünden hayatını kaybediyor. Türkiye’de de tütün kullanımı hâlâ ciddi bir halk sağlığı sorunu. Bu durum artık bireysel bir tercih olmaktan çıkmış, toplumun tamamını etkileyen bir kriz haline gelmiştir. Mücadele, yalnızca sağlık otoriteleri ile değil, eğitim kurumları, sivil toplum, medya ve ailelerin de aktif katılımı ile başarılabilir.”