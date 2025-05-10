Türkiye Sigorta 3×3 Turnuvaları Başladı

TBF VE TÜRKİYE SİGORTA İŞ BİRLİĞİYLE 3X3 BASKETBOL TURNUVALARI BAŞLADI

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) ile Türkiye Sigorta’nın ortaklığında gerçekleşen Türkiye Sigorta 3×3 Basketbol Turnuvaları’nın Kahramanmaraş ve Adıyaman etapları start aldı. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) yerleşkesindeki turnuvada, Türkiye Sigorta tarafından inşa edilen basketbol sahasında 22 ekip, farklı illerden katılım gösteriyor. Müsabakaların ilk gününde, takımlar yarı finale kalmak için savaş veriyor.

ADIYAMAN’DA DA TURNUVA HEYECANI YAŞANIYOR

Adıyaman etabı ise Adıyaman Üniversitesi yerleşkesinde düzenleniyor. Burada da Türkiye Sigorta tarafından inşa edilen basketbol sahasında 10 takım mücadele ediyor. Karşılaşmalar öncesinde, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 depreminde yaşamını yitirenler anısına saygı duruşu yapıldı ve İstiklal Marşı okundu. Turnuvaların sonunda, etap şampiyonları 18 Mayıs’ta İstanbul’da Basketbol Gelişim Merkezi’nde gerçekleşecek olan Türkiye Sigorta 3×3 final etabında karşı karşıya gelecek.