Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi Başlıyor

NORMAL SEZONUN SON HAFTASI BAŞLIYOR

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nde normal sezonun son haftası olan 30. hafta müsabakaları yarın oynanacak tek karşılaşma ile başlamış oluyor. Haftanın açılış mücadelesinde Türk Telekom, Beşiktaş Fibabanka’yı ağırlayacak. Bu hafta gerçekleşecek mücadelelerle normal sezon maçları tamamlanacak.

ERTELENEN MAÇLAR VE PLAY-OFF SÜRECİ

THY Avrupa Ligi’nde Panathinaikos AKTOR’la olan play-off serisi nedeniyle, Anadolu Efes’in Galatasaray ve Beşiktaş Fibabanka’yla oynayacağı maçlar ertelenmiş durumda. Anadolu Efes, sarı-kırmızılı rakibiyle 20 Mayıs’ta, siyah-beyazlılarla da 24 Mayıs’ta karşılaşacak. Normal sezonu ilk 6 sırada tamamlayan takımlar play-off’a yükselecek. Ligin 7, 8, 9 ve 10. sıralardaki ekipleri play-in maçları oynayarak play-off bileti almaya çalışacak. Ligonun son 2 sırasında yer alan takımlar ise küme düşecek.

30. HAFTA MAÇ PROGRAMI

Türkiye Basketbol Federasyonu’ndan (TBF) yapılan açıklamaya göre, 30. haftanın programı şöyle belirlenmiş bulunmaktadır:

Yarın:

19.00 Türk Telekom-Beşiktaş Fibabanka (Ankara)

17 Mayıs Cumartesi:

13.00 TOFAŞ-Karşıyaka (TOFAŞ)

15.30 Aliağa Petkimspor-Bursaspor Yörsan (Enka)

18.00 Fenerbahçe Beko-Galatasaray (Ülker Spor ve Etkinlik)

20.30 Anadolu Efes-Onvo Büyükçekmece Basketbol (Sinan Erdem)

18 Mayıs Pazar:

15.30 Manisa Basket Divissa-Semt77 Yalovaspor (Muradiye)

15.30 Mersinspor-Darüşşafaka Lassa (Servet Tazegül)

19 Mayıs Pazartesi:

19.00 Bahçeşehir Koleji-Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket (Sinan Erdem)