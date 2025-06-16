Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi Finali Başlıyor

FİNAL SERİSİ BAŞLIYOR

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off final serisi, yarın Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında yapılacak olan ilk maçla başlayacak. İki ezeli rakip, 2017 yılından sonra ikinci kez finale karşılaşma şansı buluyor. Fenerbahçe ve Beşiktaş, yarın saat 20.30’da Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda bir araya gelecek. Final serisinde 4 galibiyet elde eden takım şampiyon olacak.

FENERBAHÇE’NİN HİKAYESİ

Fenerbahçe, bu finalde 22. kez yer alacak. 2024-2025 sezonunda THY Euroleague ve Türkiye Kupası’nda zafer kazanmış olan Fenerbahçe, Basketbol Süper Ligi’nde de şampiyonluk hedefliyor. Sarı-lacivertli takım, ligde 11 kez şampiyonluk yaşarken, 10 kez de ikincilik yaşadı. Pandemi sebebiyle iptal edilen 2019-2020 sezonu dışındaki son 10 sezonda 8. kez final mücadele edecek. Fenerbahçe, bu süreçteki finallerinin 5’inde şampiyon olma sevincini yaşadı. Son şampiyonluğunu geçen yıl A. Efes karşısında elde etti.

BEŞİKTAŞ’IN YÜKSELİŞİ

Dusan Alimpijevic, Haziran 2023’te Beşiktaş’ın başına geçtikten sonra, ilk sezonunda Basketbol Süper Ligi, EuroCup ve Türkiye Kupası’nda yarı finale yükseldi. Alimpijevic yönetimindeki Beşiktaş, özellikle normal sezonun ikinci yarısında 14 maçlık galibiyet serisi ile sezonu 2. sırada tamamladı. Türkiye Kupası finalinde Fenerbahçe’ye 104-81 gibi bir skorla kaybetmesine rağmen, ligde finale çıkmasında büyük rol oynadı.

İKİ TAKIMIN YOLU

Fenerbahçe, THY Euroleague ve Süper Lig’deki hem normal sezonu hem de play-off sürecini alt üst ederek başladığı final yolculuğunu tamamladı. Normal sezonu 27 galibiyet ve 3 mağlubiyetle lider bitiren sarı-lacivertliler, çeyrek finalde Türk Telekom’u 2-1’lik seriyle geçtikten sonra yarı finalde Bahçeşehir Koleji ile oynayıp, rakibine 3-0’lık serinin ardından finaldeki yerini aldı. Beşiktaş ise çeyrek finalde Galatasaray ile oynayıp, ilk iki maçı kazanarak yarı finale yükseldi. Yarı finalde A. Efes ile mücadele eden Beşiktaş, evindeki ilk iki maçı 1 galibiyet, 1 mağlubiyetle tamamladı. Rakibinin sahasında da aynı sonucu alan siyah-beyazlılar, seriyi Akatlar’a taşıdı ve son maçta 82-75’lik skorla finale adını yazdırdı.

EZELİ RAKİPLER 8 YIL SONRA YENİDEN FİNALDE

Fenerbahçe ve Beşiktaş, 8 yıl sonra Basketbol Süper Ligi final serisinde karşı karşıya geliyor. 2016-2017 sezonundaki play-off final serisini kazanan Fenerbahçe, Zeljko Obradovic yönetiminde seriyi 4-0 tamamlayarak kupayı müzesine götürmüştü. Beşiktaş, ligdeki son şampiyonluğunu ise 2012 yılında kazandı.

FİNAL PROGRAMI

Play-off final serisinin programı ise şu şekilde belirlendi:

17 Haziran Salı, 20.30: Fenerbahçe – Beşiktaş (Ülker Spor ve Etkinlik)

19 Haziran Perşembe, 20.30: Fenerbahçe – Beşiktaş (Ülker Spor ve Etkinlik)

21 Haziran Cumartesi, 20.30: Beşiktaş – Fenerbahçe (Basketbol Gelişim Merkezi)

23 Haziran Pazartesi, 20.30: Beşiktaş – Fenerbahçe (Basketbol Gelişim Merkezi)

Gerekmesi halinde oynanacak maçlar:

25 Haziran Çarşamba, 20.30: Fenerbahçe – Beşiktaş (Ülker Spor ve Etkinlik)

27 Haziran Cuma, 20.30: Beşiktaş – Fenerbahçe (Basketbol Gelişim Merkezi)

29 Haziran Pazar, 20.30: Fenerbahçe – Beşiktaş (Ülker Spor ve Etkinlik)

– İSTANBUL