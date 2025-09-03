Türkiye, Sırbistan’ı 95-90 Yendi

TÜRKİYE SON 16’YA LİDERLİKLE YÜKSELDİ

Türkiye, 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası (EuroBasket 2025) A Grubu’ndaki son maçında Sırbistan’ı 95-90 yenerek grup lideri olarak son 16’ya yükseldi. A Milli Takım, bu karşılaşmayı kazanarak gruptaki tüm maçlarını kazanmış oldu. Şimdi Türkiye, son 16 turunda B Grubu’nu 4. sırada bitiren İsveç ile mücadele edecek.

SIRBİSTAN İLK YENİLGİSİNİ ALDI

Sırbistan ise bu maçla birlikte grup aşamasındaki ilk yenilgisini alarak grupta ikinci sırada yer aldı. Sırbistan, son 16 turunda Finlandiya ile karşılaşacak. Maça hızlı bir başlangıç yapan Sırbistan, 5. dakikada 11-8 öne geçmeyi başardı. Ancak Türkiye, Alperen Şengün’ün kaydettiği sayılarla hızlı bir şekilde toparlanarak 8. dakikada skoru 19-11’e taşıdı.

Ancak Sırbistan, kalan bölümde Türkiye’ye 7-0’lık bir seriyle cevap vererek ilk periyodu 19-18 önde tamamladı. İkinci çeyrekte her iki takım da dış atışlarda etkili oldu ve 5 kez isabet buldu, Sırbistan ilk yarıyı 49-46 üstün kapadı. Üçüncü periyotta ise karşılıklı basketlerle geçen sürede Sırbistan, 25. dakikaya kadar skor üstünlüğünü korudu. Fakat A Milli Takım, Cedi Osman, Larkin ve Alperen Şengün ile önemli basketler bularak öne geçmeyi başardı ve son çeyreğe 74-73 önde girdi.

DÖRDÜNCÜ ÇEYREKTE HEYECAN DORUKTA

Son çeyrekte büyük bir heyecan yaşandı ve skor üstünlüğü birçok kez el değiştirdi. Türkiye, son bölümde daha iyi bir performans göstererek serbest atış çizgisinden kritik basketler bularak maçı 95-90 kazanmayı başardı. Bu galibiyet, A Milli Takım için önemli bir adım oldu.