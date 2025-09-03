Haberler

Türkiye, Sırbistan’ı 95-90 yenerek lider

TÜRKİYE, SIRBİSTAN’LA LİDERLİK MAÇINI KAZANDI

2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası A Grubu 5. ve son karşılaşmasında Türkiye A Milli Erkek Basketbol Takımı, Sırbistan’ı 95-90 oranla yenerek liderliğini elde etti. Takım, grubundaki bu son mücadelesinde Sırbistan ile karşılaştı ve bu maç sonucunda grubu zirvede tamamlamayı başardı.

GRUPTAN ÇIKIŞ GARANTİLENDİ

Ay-Yıldızlı ekip, gruptan çıkmayı daha önce sağlamıştı. Sırbistan galibiyeti ile birlikte Türkiye, 16. turda İsveç ile karşılaşacak. 12 Dev Adam, grup aşamasında Letonya’yı 93-73, Çekya’yı 92-78, Portekiz’i 95-54 ve Estonya’yı 84-64’le geçerek önemli bir performans sergiledi.

Yangın Kontrol Altında Alındı

Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde Ekinözü köyü Ayyıldız Mezrası'nda çıkan anız yangını 100 hektarlık alanda etkili oldu, fakat ekiplerin çabalarıyla kontrol altına alındı. Vali önlemlerin alındığını açıkladı.
Ceyhan’da Bir Genç Öldürüldü

Adana'nın Ceyhan ilçesinde, boşanma sürecindeki C.A.'nın babası İlhami A., kızıyla ilgili tartışmanın ardından Berk Alkan'ı pompalı tüfekle vurdu. Alkan olayda hayatını kaybetti.

