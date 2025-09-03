Türkiye, Sırbistan’ı 95-90 yenerek lider

TÜRKİYE, SIRBİSTAN’LA LİDERLİK MAÇINI KAZANDI

2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası A Grubu 5. ve son karşılaşmasında Türkiye A Milli Erkek Basketbol Takımı, Sırbistan’ı 95-90 oranla yenerek liderliğini elde etti. Takım, grubundaki bu son mücadelesinde Sırbistan ile karşılaştı ve bu maç sonucunda grubu zirvede tamamlamayı başardı.

GRUPTAN ÇIKIŞ GARANTİLENDİ

Ay-Yıldızlı ekip, gruptan çıkmayı daha önce sağlamıştı. Sırbistan galibiyeti ile birlikte Türkiye, 16. turda İsveç ile karşılaşacak. 12 Dev Adam, grup aşamasında Letonya’yı 93-73, Çekya’yı 92-78, Portekiz’i 95-54 ve Estonya’yı 84-64’le geçerek önemli bir performans sergiledi.