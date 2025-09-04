Türkiye Sırbistan’ı Yendi, Grubu Lider Tamamladı

MAÇIN DETAYLARI

EuroBasket 2025 A Grubu’nda oynanan 5. ve son maçında Türkiye, turnuvanın güçlü ekiplerinden Sırbistan’ı 95-90 gibi bir skorla mağlup etmeyi başardı. Alperen Şengün, istatistikleri ile göz doldurarak karşılaşmaya damgasını vuran isimlerden biri oldu. Bu milli yıldız, maçı 28 sayı, 13 ribaunt ve 8 asistle tamamladı. Bu galibiyetle A Milli Takım, gruptaki tüm maçlarında zafer elde ederek lider konumda yer aldı.

TÜRKİYE’NİN RAKİBİ İSVEÇ

Türkiye, son 16 turunda B Grubu’nda 4. sırayı alan İsveç ile karşılaşacak. İlk mağlubiyetini alarak grup ikinciliği elde eden Sırbistan ise Finlandiya ile eşleşti.

MAÇIN EŞLEŞMELERİ VE İSTATİSTİKLER

Maçta hakemlik görevini Gediminas Petraitis (ABD), Wojciech Liszka (Polonya), Yohan Rosso (Fransa) üstlendi. Türkiye’nin oyuncu istatistikleri şu şekilde sıralandı: Larkin 23, Kenan Sipahi 5, Cedi Osman 16, Ercan Osmani 10, Alperen Şengün 28, Şehmus Hazer 3, Furkan Korkmaz 8, Adem Bona 2. Sırbistan takımında ise Avramovic 5, Marinkovic 8, Petrusev 11, Nikola Jovic 10, Jokic 22, Dobric 2, Micic 5, Guduric 12, Stefan Jovic 10, Milutinov 5 sayı üretti. Maçın periyotları ise şöyle sonuçlandı: 1. Periyot: 19-18, Devre: 46-49, 3. Periyot: 74-73.