Türkiye Siyasetinde Kayyum Heyeti Gelişmeleri

SON YILLARDAKİ SİYASİ GELİŞMELER

Son dönemlerde Türkiye’nin siyasi arenasında meydana gelen olaylar, sadece seçim süreçleriyle sınırlı kalmıyor. Parti içindeki yönetim değişiklikleri de güncel konular arasında yer alıyor. Bu süreçler içerisinde en dikkat çekici gelişmelerden biri, CHP İstanbul İl Başkanlığı’na atanan kayyum heyetiyle ilgili oldu. Özellikle, Hasan Babacan’ın bu heyetten ayrılması merak konusu oldu.

HASAN BABACAN’IN AYRILIĞI

Evet, Hasan Babacan kayyum heyetinden ayrıldığını bildirdi. 5 Eylül 2025 tarihi itibarıyla, mahkeme kararıyla CHP İstanbul İl Başkanlığı’na atanan geçici kayyum heyetinde görev alan Babacan, bu görevi bıraktığını açıkladı. CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, durumu “Sayın Hasan Babacan ayrılma kararı aldı” sözleriyle duyurdu. Diğer medya kaynakları da benzer şekilde “çekildi”, “görevden çekiliyor” ifadelerine yer vererek durumu doğruladı. Bu durum, heyetin geleceği hakkında kamuoyunda birtakım soru işaretleri oluşturdu.

RESMİ AÇIKLAMALAR VE NEDENLER

Özgür Çelik, “Hasan Babacan ayrılma kararı aldı” demesiyle birlikte herhangi bir gerekçeye işaret etmedi. Basına konu ile ilgili net bir neden belirtilmedi. Babacan’ın ayrılığı, CHP içindeki dengelerin yeniden yapılandırılmasına zemin hazırlayabilir.Kayyum heyetinin mahkeme kararıyla oluşturulmuş geçici bir yapı olması, ileride başka bir değerlendirme ve yeniden yapılandırma ihtimalini gündeme getiriyor. Ayrıca heyet üyelerinin, örneğin Gürsel Tekin, Zeki Şen, Müjdat Gürbüz ve Erkan Narsap’ın da CHP Yüksek Disiplin Kurulu’na sevk edilmesi, Babacan’ın ayrılığının disiplin süreçlerine bağlı olabileceğini düşündürüyor.

BELİRGİN BİR GEREKÇE YOK

Güvenilir kaynaklarda Babacan’ın ayrılma nedenlerine dair kesin bir açıklama yer almıyor. Dolayısıyla, “çekilme kararı aldığı” bilgisinin ötesinde, tüm gözlemler mevcut siyasi süreçler üzerinden şekilleniyor. Bu durum, CHP içindeki dinamiklerin nasıl değişebileceğine dair soru işaretleri bırakıyor.