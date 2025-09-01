Haberler

Türkiye – Slovenya Voleybol Maçı 2025

Türkiye-Slovenya Voleybol Maçı İçin Tarih ve Yayın Bilgileri

Türkiye ile Slovenya arasında gerçekleşecek Voleybol Kadınlar Dünya Şampiyonası maçı için detaylı araştırmalar yapılıyor. Bu önemli karşılaşma, 01 Eylül 2025 Pazartesi günü, saat 16:30’da başlayacak ve TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Maç, izleyiciler tarafından şifresiz olarak takip edilebilecek.

Karşılaşmanın Yer ve Yayın Platformları

Türkiye ile Slovenya arasındaki bu mücadele, Bangkok’taki Indoor Huamark Stadyumu’nda düzenlenecek. Voleybolseverler, TRT 1 yayınını aşağıda belirtilen platformlardan şifresiz şekilde izleyebilir:

• Digiturk: 23. kanal
• D-Smart: 26. kanal
• Kablo TV: 22. kanal
• Tivibu: 22. kanal
• Turkcell TV+: 21. kanal
• Fil Box: 20. kanal
• Vodafone TV: 21. kanal
• Uydu: Türksat üzerinden şifresiz yayın
• İnternet: TRT 1 resmi kanalları

Bu karşılaşma, iki takım arasında heyecan dolu bir rekabet yaşanmasını sağlayacak ve voleybol severler için unutulmaz anlar sunacak.

