Türkiye, Slovenya’yı 3-0 yendi

TÜRKİYE’NİN GALİBİYETİ

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Tayland’da düzenlenen FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası kapsamında son 16 turu mücadelesinde Slovenya’yı 3-0 yenerek çeyrek finale yükseliyor. Maç, Indoor Stadium Huamark’ta gerçekleştiriliyor.

SET SONUÇLARI

Maçın set sonuçları 30-28, 25-13 ve 29-27 şeklinde gerçekleşiyor. Türkiye’nin kadrosu; Yaprak, Eda, Cansu, Ebrar, Zehra, Vargas ve Gizem (L) olarak belirlenirken, Slovenya’nın kadrosu ise Lorber Fijok, Milosic, Zatkovic, Sillah, Planinsec, Mori Pavlovic ve Juric (L) şeklindeydi.

ÇEYREK FİNALDE ABD İLE KARŞILAŞMA

Filenin Sultanları, bu galibiyetle birlikte Dünya Şampiyonası’nda üst üste ikinci kez çeyrek finale adını yazdırıyor. Türkiye, çeyrek finalde 3 Eylül Çarşamba günü ABD ile mücadele edecek ve maçın saati ise daha sonra açıklanacak.

ÖNEMLİ

Eljif Elmas Napoli’ye Kiralandı

Kuzey Makedonyalı futbolcu Eljif Elmas, Napoli'den RB Leipzig'e transfer olduktan sonra kiralık olarak yeniden Napoli'ye katıldı. Napoli'de kayda değer başarılar elde etti.
Antalya’nın Gazipaşa İlçesi’nde Av Sezonu Açıldı

Gazipaşa'da balık sezonu başladı. Kaymakam Korkutata, balıkçılara bol bereketli bir dönem diledi. İlk günlerde tezgahlarda çeşitli balık türleri yer aldı.

