Türkiye, Slovenya’yı 3-1 Yendi

MAÇIN DETAYLARI

Salon: Burhan Felek Vestel

Hakemler: Selçuk Görmen, Yasin Çalışkan

Türkiye: Kaan Gürbüz, Vahit Emre Savaş, Bedirhan Bülbül, Efe Mandıracı, Mirza Lagumdzija, Murat Yenipazar (Berkay Bayraktar, Yiğit Gülmezoğlu, Ahmet Tümer, Mert Matic, Gökçen Yüksel, Berk Dilmenler, Beytullah Hatipoğlu, Ertuğrul Gazi Metin, Hilmi Şahin)

Slovenya: Stern, Stalekar, Urnaut, Mozic, Planinsic, Krzic (Okroglic, Mujanovic, Vincic, Stern, Marovt, Bracko, Fink)

Setler: 29-27, 25-16, 25-19, 23-25

Süre: 110 dakika (34, 26, 25, 25)

Türkiye’nin Başarısı

Voleybol FIVB Erkekler Milletler Ligi hazırlıkları çerçevesinde gerçekleştirilen müsabakada Türkiye, ev sahibi olarak konuk ettiği Slovenya’yı 3-1 mağlup etti. İlk set, çekişmeli bir oyuna sahne oldu ve Türkiye bu seti 29-27 kazanarak maça iyi bir başlangıç yaptı.

İlk Üç Set ve Dördüncü Setteki Sonuç

İkinci sette, Türkiye üstün bir performans sergileyerek Slovenya’yı 25-16 mağlup etti ve durumu 2-0’a taşıdı. Üçüncü set de ay-yıldızlı ekibin etkili oyunuyla geçti ve Türkiye, seti 25-19 kazanarak 3-0 öne geçti. Dördüncü sette ise Slovenya, 25-23’lük skorla galip geldi. Sonuç olarak, Türkiye maçı 3-1 kazanarak sahadan başarıyla ayrıldı.

İkinci Hazırlık Maçı

Ay-yıldızlı takım, Slovenya ile olan ikinci hazırlık maçını yarın saat 17.00’de Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu’nda oynayacak.