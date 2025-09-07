Türkiye, Sorunlar İçin Aktif Rol Oynuyor

KÜRESEL İSTİKRARDA TÜRKİYE’Yİ VURGULADI

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, küresel istikrarı tehdit eden bir ortamda Türkiye’nin, hem bölgede hem de dünyada sorunların çözümünde etkin bir rol oynadığını belirtti. Duran, “İstikrar ve düzen sağlamayı önceleyen politikalarıyla Türkiye, tüm taraflarla görüşen ve barış masalarına ev sahipliği yapan yegane ülkedir” diye konuştu. İletişim Başkanlığı’nın 22’nci sayısında yayımlanan ‘Ayın Tarihi’ dergisinde, “Ulaşımda Küresel Merkez, Diplomaside Güçlü Oyun Kurucu: Türkiye” başlıklı başyazısında Duran, günümüz dünyasının bölgesel ve küresel riskler, sınamalar ve kırılmalarla dolu bir dönemden geçtiğine dikkat çekti. Duran, Rusya-Ukrayna Savaşı, İsrail’in Filistin topraklarına yönelik saldırıları, ticaret savaşları ve Asya-Pasifik ile Afrika’daki krizlerin bu durumun somut örnekleri olduğunu ifade etti.

TÜRKİYE’NİN ROLÜNÜ ANLATTI

Duran, Türkiye’nin, küresel istikrarı tehdit eden bir ortamda bölgedeki ve dünyadaki sorunların çözümünde aktif bir rol üstlendiğini vurguladı. “Türkiye, istikrar ve düzen sağlamayı önceleyen politikalarıyla tüm taraflarla görüşen ve barış masalarına ev sahipliği yapan yegane ülkedir. Türkiye’nin; Rusya-Ukrayna Savaşı’ndaki ara bulucu rolü, Suriye’nin birliğini koruması ve yeniden inşasına güçlü desteği, Somali-Etiyopya arasındaki uzlaşmaya katkısı ve soykırıma maruz kalan Filistin’in sesini dünyaya duyurması bunun en bariz örneklerindendir” ifadelerini kullandı. Ayrıca, Türkiye’nin verdiği refah ve istikrar mücadelesinin temelinin, tam bağımsız Türkiye idealiyle attığı adımlardan kaynaklandığını belirtti. Duran, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın sözleriyle “son düzlüğüne vardığımız Terörsüz Türkiye’nin ülkemizin ilerleyişini daha da hızlandıracak” dedi.

Burhanettin Duran, savunma sanayisinden enerjiye, ulaşımdan turizme kadar her alanda yerli ve milli yatırımların artmasıyla Türkiye’nin cazibe merkezi konumunu pekiştirdiğini ifade etti. Duran, “Ülkemiz, 2025 yılının ilk 6 ayında 26 milyon 389 bin ziyaretçi ağırlamış ve bu dönemde 25,8 milyar dolarlık gelir elde ederek turizmde yeni bir rekora imza atmıştır” dedi. Türkiye markasının güçlü etkisinin ve “Türkiye Yüzyılı” mimarisi ile ulaşım ağının genişlemesinin bu başarıda belirleyici olduğunu vurguladı. Ayrıca, İstanbul Havalimanı’nın Avrupa’nın en yoğun havalimanı olduğunu ve Türk Hava Yolları’nın dünyanın en geniş hava yolu ağına sahip olduğunu belirtti.

TÜRKİYE’NİN TİCARET VE TURİZMDEKİ GÜCÜ

Kara yolu ve demir yolu taşımacılığında Zengezur Koridoru ile Orta Koridor’un tamamlanmasının, Türkiye’nin ticaret ve turizmde daha fazla başarı elde etmesine katkıda bulunacağını dile getiren Duran, güçlü ve müreffeh bir Türkiye için azimle çalışmaya devam edeceklerini aktardı. Ağustos ayının Türkiye için zaferler ayı olduğunu belirten Duran, “26 Ağustos Malazgirt Zaferi ve 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı birlik ve gururla idrak ediyoruz. Aziz vatanımızı bizlere emanet eden kahraman ecdadımızı rahmet ve minnetle yad ediyoruz” şeklinde konuştu.

Ayın Tarihi dergisi, ‘Ayın Dosyası’, ‘Türkiye’, ‘Diplomasi’, ‘Dünya’, ‘Kültür-Sanat’, ‘İletişim’ ve ‘Yayın’ başlıklarından oluşan 7 bölüm içermektedir. Derginin ağustos sayısına İletişim Başkanlığı’nın web sayfasından erişim sağlanabiliyor.