Türkiye Standı, Cannes’da büyük ilgi görüyor

Türkiye Standı Yoğun İlgi Görüyor

CANNES Film Festivali çerçevesinde, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü tarafından 13–24 Mayıs 2025 tarihleri arasında hizmet vermek için kurulan Türkiye Standı, sektör profesyonellerinin büyük ilgisini çekiyor. Festivalin endüstri bölümü Marché du Film kapsamında 13 Mayıs’ta açılan Türkiye Standı, film satışları, ortak yapımlar ve sektörler arası iş birliği fırsatları açısından önemli bir buluşma noktası haline geliyor. Bu stantta, Türk sinemasının güncel projeleri, yapım destekleri ve ortak yapım imkanları, dünya genelinden gelen sektör temsilcilerine tanıtılıyor.

Uluslararası Etkileşim Ortamı Sağlıyor

Türkiye Standı, sadece Türk sinemacılarını değil, aynı zamanda Türk dünyasından gelen sinema profesyonellerini de uluslararası bir etkileşim ortamında bir araya getiriyor. Yabancı yapımcılar, dağıtımcılar ve festival temsilcileriyle yapılan görüşmeler aracılığıyla yeni iş birliklerinin temelleri atılıyor. Sinema Genel Müdürü Birol Güven, konuyla ilgili olarak şu sözleri kaydediyor: “Cannes Film Festivali gibi küresel ölçekte prestijli bir platformda Türkiye Standı açmak, sinemamızın uluslararası görünürlüğünü artırmanın yanı sıra kültürel diplomasi adına önemli bir fırsattır. Standımıza gösterilen yoğun ilgi, Türk sinemasının yaratıcı endüstrilere sunduğu katkı potansiyelinin güçlü bir göstergesidir.”

Festivalin Temel Etkinlikleri

Bu yılki festivalde açılış filmi, Amélie Bonnin tarafından yönetilen Fransız yapımı ‘Leave One Day’ oluyor. Ana yarışma jürisine ise ünlü Fransız oyuncu Juliette Binoche başkanlık ediyor. Cannes Film Festivali, dünya sinemasının önde gelen isimlerini bir araya getiren en prestijli etkinliklerden biri olma özelliğini devam ettiriyor.