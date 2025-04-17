Türkiye, Stratejik Ortaklığıyla Dikkat Çekiyor

BİRLEŞİK KRALLIK İLE STRATEJİK ORTAKLIK VURGUSU

Ankara Sanayi Odası (ASO) Yönetim Kurulu Başkanı Seyit Ardıç, “Türkiye nitelikli sanayisi ve güçlü üretim altyapısıyla Birleşik Krallık için stratejik bir ortak konumundadır” açıklaması yaptı. ASO ile Birleşik Krallık Ankara Büyükelçiliği iş birliğinde düzenlenen “Birleşik Krallık’ta Yatırım ve İş Birliği Fırsatları” temalı ‘Birleşik Krallık Ülke Günü’ toplantısında konuşan Ardıç, Birleşik Krallık’ın Türkiye için ekonomik ve ticari açıdan önemine dikkat çekti. Ardıç, Türkiye’nin Asya ile Avrupa’yı bağlayan eşsiz konumu ve coğrafi avantajlarının hem bölgesel hem de küresel ölçekte önemli fırsatlar sunduğunu ifade ederek, “2021 yılında imzalanan serbest ticaret anlaşması ilişkilerimizin gelişimini kazandırmış ve iş dünyalarımız için yeni olanaklara da kapı aralamıştır” şeklinde konuştu.

İHRACATTA GELİŞMELER

Ardıç, 2024 yılında Birleşik Krallık’a ihracatın bir önceki yıla göre yüzde 22.7 artarak 15.3 milyar dolara ulaştığını belirtti. Aynı dönemde ithalatın da yüzde 5 artarak 6.8 milyar dolara çıktığını ifade eden Ardıç, böylece 2024 yılı itibariyle Türkiye’nin 8.4 milyar dolarlık bir ticaret fazlası oluşturduğunu açıkladı. Türkiye’nin Birleşik Krallık’la olan ticaret verilerine değinen Ardıç, “2019 yılında yaklaşık 661 milyon dolar seviyesinde olan dış ticaret açığımız, 2024 itibariyle önemli ölçüde azalarak 48 milyon dolara gerilemiştir” dedi. Ayrıca, 2024 yılında Ankara’nın Birleşik Krallık’a olan ihracatının 375 milyon dolara ulaştığını ve toplam dış ticaret hacminin 800 milyon dolara yükseldiğini kaydetti.

SANAYİ İMKANLARI VE TEKNOLOJİ PROJELERİ

Ankara’nın sanayi potansiyelini arttırma amacıyla bütün imkanları seferber ettiklerini belirten Ardıç, “14 organize sanayi bölgesi, 13 teknopark ve 15 milyar dolarlık ihracatıyla Ankara’yı önde gelen teknoloji merkezi haline getirecek projeleri kararlılıkla hayata geçiriyoruz” dedi. Ayrıca, sanayi ve teknoloji politikalarını şekillendirme maksadıyla kapsamlı analizler ve stratejik raporlar üretmeye devam ettiklerini vurguladı. “Bu vizyonun en somut örneklerinden biri, Türkiye’de ilk kez Odamız tarafından hazırlanan ‘İllerin Teknolojik Gelişmişlik Endeksi ASO-İLTEK’dir” şeklinde devam etti.

İNGİLİZ YETKİLİLERDEN DEĞERLENDİRME

Toplantıda, Türkiye’nin yüksek katma değerli üretim inovasyon merkezi olarak kendini kanıtladığını ifade eden Birleşik Krallık Ankara Büyükelçisi Jill Morris, “Ankara’nın savunma, havacılık, makine, ilaç gibi sektörlerdeki dikkat çekici performansı etkileyicidir” dedi. Türkiye ile ekonomik ve ticaret ortaklığını derinleştirmeyi önemsediklerini vurgulayan Morris, “Birleşik Krallık ve Türkiye arasındaki özellikle mal ve hizmetler alanındaki ticaret, şu anda yıllık 26 milyar sterlin değerinde. Serbest ticaret anlaşmasının ardından ikili ticaretimizi daha da artırma potansiyeli görüyoruz” diye konuştu. Ayrıca, genişletilmiş ve modernize edilmiş yeni bir serbest ticaret anlaşmasının her iki ülkenin de faydasına olacağına inandığını belirtti.