TÜRKİYE, SUDAN’A TIBBİ YARDIM GÖNDERDİ

KOLEFA SALGINIYLA MÜCADELEDE ÖNEMLİ ADIM

PORT Türkiye, Sudan’da etkisini sürdüren kolera salgınıyla mücadele amacıyla 37 ton tıbbi ilaç ve malzemeyi hava yoluyla Port Sudan’a ulaştırdı. Tıbbi yardımları taşıyan uçağı, Sudan Sağlık Bakan Vekili Heysem Muhammed İbrahim, Türkiye’nin Hartum Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Kartal Onat Oğuz ve yerel yetkililer karşıladı.

SUPPORT FROM TURKEY TO SUDAN

Sudan resmi haber ajansına göre, Bakan Vekili İbrahim, burada yaptığı açıklamada Türkiye’nin zorlu bir dönemden geçen Sudan’a verdiği sürekli destekten ötürü teşekkürlerini iletti. Türkiye ve Sudan Sağlık bakanlıkları arasında imzalanan işbirliği protokolünün bu yardımların ulaştırılmasında etkili olduğunu belirten İbrahim, Türkiye’nin Hartum Büyükelçiliğine, özellikle de Büyükelçi Fatih Yıldız’a teşekkür ederek, bu işbirliğinin önemine dikkat çekti.

YARDIM MALZEMELERİNDEN BAHSETTİ

Türkiye’nin Hartum Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Oğuz, gazetecilere yaptığı açıklamada, yardım uçağında kolera ve diğer salgın hastalıklarla mücadelede ihtiyaç duyulan 37 ton tıbbi malzeme bulunduğunu, özellikle deniz yoluyla gelecekte bir bu kadar daha ilaç ve tıbbi malzemenin Port Sudan’a ulaştırılacağını ifade etti. Oğuz, mayıs ayında Port Sudan’da ve genel olarak Sudan’daki sivil ve stratejik altyapıya yönelik saldırılara karşı kısa sürede önemli miktarda malzeme ulaştırıldığını hatırlattı.

DUALAR SÜRDÜRÜLEN YARDIMLAR

Bu yardımların, Türkiye’nin Sudan halkına verdiği güçlü desteğin somut göstergeleri olduğunu belirten Oğuz, Sudan’daki zorlukların bir an önce sona ermesini umduklarını dile getirdi. Oğuz, yaşanan sıkıntılar devam ettiği sürece Türkiye’nin kararlılıkla Sudan halkının yanında olmaya devam edeceğini vurguladı.