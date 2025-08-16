Türkiye Süpermoto 3. Ayak Başladı

TÜRKİYE SÜPERMOTO ŞAMPİYONASI BAŞLADI

Türkiye Süpermoto Şampiyonası’nın 3. ayak yarışları, Uşak’ta başladı. Uşak Belediyesi Yarış Pisti’nde düzenlenen etkinlikte, süpermoto open, süpermoto S3, süpermoto 85cc, süpermoto 65cc, süpermoto 50cc ve minikler 50cc kategorilerinde toplamda 40 sporcu mücadele ediyor.

PİSTTE İKİNCİ GÜN HAZIRLIKLARI TAMAMLANDI

Şampiyonanın ilk gününde serbest antrenman ve sıralama turları gerçekleştirilmiş durumda. Sporcular, zorlu ve keskin virajlarla dolu 1370 metre uzunluğundaki pistte en iyi zamanı elde edebilmek için yarışıyor. Şampiyonanın 3. ayağı, yarın yapılacak olan yarışlarla sona erecek.