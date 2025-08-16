Haberler

Türkiye Süpermoto 3. Ayak Başladı

TÜRKİYE SÜPERMOTO ŞAMPİYONASI BAŞLADI

Türkiye Süpermoto Şampiyonası’nın 3. ayak yarışları, Uşak’ta başladı. Uşak Belediyesi Yarış Pisti’nde düzenlenen etkinlikte, süpermoto open, süpermoto S3, süpermoto 85cc, süpermoto 65cc, süpermoto 50cc ve minikler 50cc kategorilerinde toplamda 40 sporcu mücadele ediyor.

PİSTTE İKİNCİ GÜN HAZIRLIKLARI TAMAMLANDI

Şampiyonanın ilk gününde serbest antrenman ve sıralama turları gerçekleştirilmiş durumda. Sporcular, zorlu ve keskin virajlarla dolu 1370 metre uzunluğundaki pistte en iyi zamanı elde edebilmek için yarışıyor. Şampiyonanın 3. ayağı, yarın yapılacak olan yarışlarla sona erecek.

Gaziantep FK, TÜMOSAN Konyaspor Maçına Hazır

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında TÜMOSAN Konyaspor ile oynayacağı maç için antrenmanlarını bitirdi. Antrenman, teknik direktör İsmet Taşdemir yönetiminde gerçekleştirildi.
Kırşehir’de Yangınla Mücadele Sürüyor

Kırşehir'in Kaman ilçesinde merada çıkan yangına yerel ekipler müdahale ediyor. Rüzgar nedeniyle büyüyen yangının söndürülmesi için çalışmalar sürüyor. Yetkililer alanı ziyaret etti.

