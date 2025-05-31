TüRkiye SüPermoto Şampiyonası KKTC’de

SEZONUN İKİNCİ ETABI KKTC’DE DÜZENLENİYOR

Türkiye Süpermoto Şampiyonası’nın ikinci ayak yarışları Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde gerçekleştirilecek. Türkiye Motosiklet Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre, Kıbrıs Türk Motosiklet Kurumu ile iş birliği içinde Süpermoto Şampiyonası’nın sezonun bu etabı 21-22 Haziran tarihleri arasında Cemsa Karting Pisti’nde yapılacak.

YARIŞ TARİHLERİ VE YERİ

21-22 Haziran tarihlerinde gerçekleşecek olan yarışlar, motosiklet tutkunları için önemli bir etkinlik haline geliyor. Cemsa Karting Pisti’nin ev sahipliği yapacağı bu organizasyon, hem pistteki heyecanı artıracak hem de katılımcılara unutulmaz anlar yaşatacak.