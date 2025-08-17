Türkiye Süpermoto Şampiyonası Uşak’ta Tamamlandı

TÜRKİYE SÜPERMOTO ŞAMPİYONASI UŞAK’TA TAMAMLANDI

Türkiye Süpermoto Şampiyonası’nın 3. ayak yarışları Uşak’ta sona erdi. Uşak Belediyesi Yarış Pisti’nde gerçekleştirilen bu organizasyon, dün başladığı gibi başarılı bir şekilde sona erdi. Şampiyonanın bu ayağında süpermoto open, süpermoto S3, süpermoto 85cc, süpermoto 65cc, süpermoto 50cc ve minikler 50cc kategorilerinde toplamda 40 sporcu mücadele etti.

1370 metre uzunluğundaki pist, zorlu ve keskin virajlarıyla dikkat çekti. Birinci ve ikinci tur yarışlarının ardından, şampiyonanın üçüncü ayağı tamamlandı. Süpermoto open kategorisinde Adem Işık, süpermoto S3’te Egehan Çalhan, 85cc’de Uzay Alp Urcan, 65cc’de Poyraz Bor, 50cc’de Ali Tok ve minikler 50cc kategorisinde Atlas Pars Pehlivan birinci oldu.

ÖDÜL TÖRENİ DÜZENLENDİ

Yarışların ardından gerçekleştirilen ödül töreninde, Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım ve Gençlik ve Spor İl Müdürü Hacı Tevfik Özdemir’in yanındaki protokol üyeleri, dereceye giren sporculara ödüllerini takdim etti. Bu olay, sporcuların motivasyonunu artırma adına önemli bir adım oldu.