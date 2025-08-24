Türkiye-Suriye Askeri Eğitim İş Birliği Hızlanıyor

TÜRKİYE-SURİYE ASKERİ İŞ BİRLİĞİ HIZLANIYOR

Türkiye ile Suriye arasında imzalanan askeri eğitim ve danışmanlık anlaşmasının akabinde iş birliği süreci hız kazanıyor. Eğitim programı çerçevesinde Suriyeli askerler, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından eğitim almak üzere Türkiye’ye gelecek. Bu eğitim, komando ve piyade eğitimlerini de kapsayacak. Eğitim görecek olan Suriyeli askerler, Türkiye’deki eğitimin ardından kendi ülkelerinde de eğitim alacak. Türkiye ayrıca, Somali ve Libya’da yürütülen modelin benzeri ile Suriye’de de harp okulu ve astsubay okulu kurulmasını planlıyor.

EĞİTİM PROGRAMININ DETAYLARI

Suriye’den Türkiye’ye gelen komutanlar, Kara, Deniz ve Hava Harp okullarını ziyaret etti. Bu bağlamda, Suriye ordusuna ait askerî öğrencilerin harp okulları ve astsubay okullarına kabul edilmesi için kontenjan ayrılması öngörülüyor. Eğitimini tamamlayacak olan Suriyeli askeri öğrenciler, mezuniyet sonrası kendi ülkelerine dönecek ve görev yapacak. Türkiye’den yapılan açıklamada, “Somali’deki gibi, Libya’daki gibi normal askerleri de eğiteceğiz. Hem orada eğiteceğiz, hem burada eğiteceğiz” denildi.

DISIPLINLI BİR EĞİTİM SÜRECİ

Eğitimler düzenli ve disiplinli bir şekilde yürütülecek. Suriyeli askerler, Türkiye’de bulundukları süre boyunca kapalı bir sistem içerisinde eğitim alacak. Özellikle TSK tarafından sunulan komando ve piyade eğitimlerine katılacak olan Suriyeli askerler, Türk askerleri ile eş zamanlı olarak eğitim görecekler. Ayrıca, Suriye ile yapılacak üst düzey temasların önümüzdeki dönemde artması bekleniyor. Suriye Deniz Kuvvetleri ve Hava Kuvvetleri komutanlarının Türkiye’ye gelmesi ve ortak eğitim ile takvimlendirme konularında görüşmeler yapması planlanıyor.

ORTAK EĞİTİM MERKEZİ KURULACAK

Türkiye, Suriye’den davet gelmesi durumunda, hızlı bir şekilde ortak eğitim merkezi kurmaya hazır. Bu kapsamda, Türkiye’nin planları hazır ve sadece Suriye’nin davetini bekliyor. Bu iş birliği, iki ülke arasındaki askeri ilişkilerin daha da gelişmesine yardımcı olacak.