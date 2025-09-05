Türkiye, Suriye’de PYD açıklamalarına karşı çıktı

Türkiye, Suriye’deki Demokratik Birlik Partisi’nin (PYD) eski eş başkanı Salih Müslim’in ademi merkeziyetçi sistemle ilgili söylediklerine tepki gösteriyor. Kurdistani Nwe gazetesine 31 Ağustos’ta bir röportaj veren Müslim, “Yeni Suriye hükümeti ademi merkeziyetçiliği tanımayı reddederse, bağımsızlık talep etmek zorunda kalacağız” demişti. Müslim ayrıca, Suriye Demokratik Güçleri’nin (SDG) dağıtılmasının da kabul edilemeyeceğini belirterek, “Bölgemizin kendi kuvvetlerimiz tarafından korunması gerekiyor; SDG’nin kuruluş amacı da budur” ifadesini kullandı.

ERDOĞAN’IN YORUMLARI

2 Eylül’de Türkiye’ye dönerken uçakta gazetecilere konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriye’deki gelişmeler hakkında görüşlerini paylaştı. Erdoğan, “Yönünü Ankara’ya ve Şam’a dönenler kazanacak, kıblesini şaşırıp kendilerine yeni patronlar arayanlar kaybedecek” dedi. Ayrıca, Suriye’nin bir bütün olarak kalmasının önemini vurguladı ve “Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ve yönetimi bizim gibi düşünüyor” diye ekledi. Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli de bu konuya ilişkin tepkisini dile getirerek, “SDG/YPG, İsrail’in yörüngesindedir” ifadesini kullandı. Bahçeli, “SDG/YPG’nin Suriye yönetimi ile imzaladığı mutabakat zaptına riayet etmemesi durumunda, “Ankara ile Şam’ın ortak iradesiyle” askeri müdahalenin “kaçınılmaz” hale geleceğini” söyledi.

MÜSLİM’İN AÇIKLAMALARININ ANLAMINA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME

Salih Müslim’in sözleri, Suriye’deki Kürtler ve Türkiye için önemli sonuçlar doğurabileceği yönünde değerlendirmelerde bulunuluyor. Kürt siyaseti uzmanı Prof. Dr. Mesut Yeğen, Müslim’in açıklamalarının Rojava’daki “askeri ve siyasi bağlam değişimiyle” ilişkili olduğunu aktarıyor. Rojava, Suriye’nin kuzeyinde Kürtlerin yoğun olarak bulunduğu bölge adına verilen isim. Yeğen, “Suriye’de rejim değiştiğinde ve ardından 10 Mart’ta devam eden siyasi bağlamla aynı siyasi bağlamda değiliz” diyor. Bu çerçevede, Suriye’de Şam merkezli geçiş yönetimi ile SDG arasında imzalanan mutabakat, SDG’nin Suriye ordusuna entegre edilmesini ve Kürt güçlerinin kontrolündeki bölgelerin Şam yönetimine devrini öngörüyordu. Ancak aradan geçen süre boyunca bu mutabakat yürürlüğe girmedi.

DIŞ POLİTİKADA ETKİLER VE RİSKLER

Yeğen, Suriye’deki geçiş yönetiminin askeri gücünün yetersiz kalmasının, SDG’nin karşıt pozisyon almasına katkı yaptığını düşünüyor. Aynı zamanda, bölgede aşiretlerle yaşanan çatışmalara da dikkat çekiyor. Uluslararası araştırma kuruluşlarının da belirttiği gibi, SDG’nin merkezi yönetime karşı daha güçlü bir duruş sergilemesi üzerinde çeşitli uluslararası aktörlerin etkisi olduğu ifade ediliyor. ABD ve İsrail gibi ülkelerin, Suriye’deki merkezi yönetime karşı olan muhalefeti desteklediği ve bunun Suriye’deki ademi merkeziyetçilik taleplerini artırdığı savunuluyor.

SONUÇ OLARAK

Sonuç olarak, Suriye’de yaşanan gelişmeler ve ademi merkeziyetçilik talepleri, yalnızca Suriye’nin iç dinamiklerini değil, Türkiye’nin güvenlik politikalarını da etkileyebilir. Türkiye’nin YPG’yi bir terör örgütü olarak görmesi ve Suriye’nin kuzeyine askeri operasyon yapma olasılığı, bölgedeki istikrar üzerindeki belirsizlikleri artırıyor. Uzmanlar, bu sürecin dikkatle izlenmesi gerektiğinin altını çiziyor.