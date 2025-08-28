Türkiye, Suriye Hükümetine Destek Verecektir

PKK’LI TERÖRİSTLERİN TESLİM OLDUĞU AÇIKLANDI

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, bakanlıkta gerçekleştirilen haftalık basın bilgilendirme toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Aktürk, son bir hafta içerisinde barınma alanlarından kaçan 2 PKK’lı teröristin teslim olduğunu belirtti. Türk Silahlı Kuvvetleri’nin, ülkenin savunma ve güvenliği için 7 gün 24 saat çalıştığını vurgulayan Aktürk, operasyon bölgelerinde gerçekleştirilen faaliyetler sonucunda, teröristlere ait sığınak, mağara ve barınaklarda çok sayıda silah, mühimmat ve malzemenin kullanılamaz hâle getirildiğini ifade etti.

TÜNEL İMHA FAALİYETLERİ DEVAM EDİYOR

Suriye harekât alanlarında gerçekleştirilen tünel imha faaliyetleri kapsamında, Münbiç bölgesinde son bir hafta içerisinde imha edilen 8 kilometre uzunluğundaki tünelle birlikte, toplamda imha edilen tünel uzunluğunun 556 kilometreye ulaştığı bildirildi.

İSRAİL’İN SALDIRILARI PROBLEME NEDEN OLMAKTADIR

Aktürk, İsrail’in bölgede barış ve istikrarı hedef alan saldırılarını sürdürdüğünü dile getirdi. Gazze’de yaşayan Filistin halkının açlıkla sürdürdüğü yaşam mücadelesinin her geçen gün daha da zor bir hale geldiğini, İsrail güçlerinin masum sivilleri ve gazetecileri kasten hedef alan saldırılarını sürdürdüğünü kaydetti. Aktürk, “İsrail’in bu tavrı karşısında, Gazze’de kalıcı bir ateşkesin sağlanması, insani yardım koridorlarının kesintisiz açık bulundurulması ve sorumluların hesap vermesinin temin edilmesi uluslararası toplumun temel yükümlülüğü hâline gelmiştir” dedi.

SURİYE’DEKİ GELİŞMELER

Suriye’deki son duruma ilişkin olarak, Türkiye’nin Suriye’nin toprak bütünlüğünü ve egemenliğini koruyan merkezi bir yönetim modeliyle istikrara kavuşması gerektiğine inandığını dile getiren Aktürk, Suriye hükümetinin etnik ve mezhepsel gruplara eşit mesafede yaklaşmaya devam ettiğini belirtti. Aktürk, Türkiye’nin Suriye Hükümeti’nin alacağı her türlü tedbire destek vereceğini ifade etti.

HARP OKULLARINDA MEZUNİYET TÖRENİ HAZIRLIKLARI

Bakanlık kaynakları, bu yıl MSÜ Harp Okulları mezuniyet töreninin neden sadece Kara Harp Okulu’nda icra edileceğine dair soruları yanıtladı. 2025 yılı Harp Okulları Mezuniyet Töreni’nin Cumhurbaşkanının 31 Ağustos’taki yurt dışı seyahati nedeniyle ortak bir törenle gerçekleştirileceği belirtildi. Ayrıca, mezun olacak askeri öğrencilerin ihtiyaçları doğrultusunda provalar sürecinde günlük izin verileceği bilgisi paylaşıldı.

HALİT YUKAY’IN NAAŞININ ÇIKARILMASI İÇİN ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Marmara Denizi’nin 68 metre derinliğinde tespit edilen iş insanı Halit Yukay’ın naaşının çıkarılması için Deniz Kuvvetleri’nin TCG IŞIN kurtarma gemisinin bölgede çalışmalarına başladığı belirtildi.

ZAFER BAYRAMI KUTLAMALARI HAZIRLIKLARI

Aktürk, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü için yapılacak kutlamalara ilişkin de bilgiler verdi. Ankara’da geçit töreni düzenleneceğini ve Deniz Kuvvetleri tarafından 24 gemi ile halka açık liman ziyaretlerinin gerçekleştirileceğini duyurdu. Ayrıca, çeşitli illerde düzenlenecek gösteri uçuşları ve bando konserlerinin detaylarını paylaştı.