Türkiye, Suriye Konusunda Toplantı Yaptı

TOPLANTILARDA ŞAM İLE İLİŞKİLER DEĞERLENDİRİLİYOR

Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuh Yılmaz, Ankara’da düzenlenen bir oturumla Şam’la olan ikili ilişkilerin yeniden gözden geçirilmesini sağlıyor. Dışişleri Bakanlığı’nın duyurusuna göre, Türkiye Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuh Yılmaz liderliğinde, Suriye konusunu kapsayan kurumlar arası koordinasyon toplantısı bugünkü tarih itibarıyla gerçekleştirildi.

İKİLİ İLİŞKİLER ÜZERİNDE ÇALIŞMALAR GÖRÜŞÜLDÜ

Dışişleri Bakanlığı’nın sosyal medya platformu Next Sosyal üzerinden paylaşılan bilgilere göre, bu oturum, Bakanlık bünyesindeki Suriye Konulu Kurumlararası Eşgüdüm Grubu’nun sekizinci toplantısı niteliğinde oldu. Görüşmede, Türkiye’nin Suriye ile olan ikili ilişkileri çerçevesinde sürdürülen çalışmalar da masaya yatırıldı.

Davinson Sanchez’in Sözleşmesi 2029’a Uzatıldı

Galatasaray, Davinson Sanchez ile yapılan sözleşmeyi 2030 yılına kadar uzattı; yeni anlaşma 1 yıl opsiyon içeriyor.
Spor

Galatasaray Davinson Sanchez’in Sözleşmesi Uzatıldı

Galatasaray, futbolcu Davinson Sanchez ile yaptığı sözleşmeyi 2030 yılına kadar 1 yıl opsiyonla yeniledi.

