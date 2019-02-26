Türkiye, Suriye’de ne yapacak?

ABD, Suriye’den adım adım çekilmenin planlarını yapıyor. Peki ABD çekildiğinde, Türkiye’yi Suriye’de neler bekliyor.

Dünya, Türkiye’nin Suriye toprakları üzerinde bir beklenti içerisinde olmadığını biliyor.

Amerika Birleşik Devletleri’nin Suriye’den aşamalı çekilme kararı, iç savaşın dokuzuncu yılına girdiği ülkedeki kilit aktörlerden biri olan Türkiye’nin de gelecek dönem planlarını belirleyici nitelikte; keza Suriye’nin geleceğine dair müzakere masasında yer alıyor.

Her ne kadar Beyaz Saray 400 Amerikalı askerin bölgede bir süre daha kalacağını açıklasa da, ABD’nin öncelikleri arasından Suriye’yi kısa zaman içerisinde çıkaracağı ve sorumluluğunu uluslararası partnerleriyle paylaşacağı görülüyor.

Diplomatik kaynaklara göre, spekülasyonların aksine Türkiye’nin bölgede kalıcı olmak, askeri çözüm konusunda ısrar etmek ve topraklarını genişletmek gibi bir niyeti yok.

Tam tersine, siyasi sürecin önümüzdeki dönemde hızlandırılması, Türkiye’nin IŞİD ve PYD/YPG kaynaklı güvenlik kaygılarının giderilmesi Ankara’nın başlıca hedefi olmaya devam ediyor.

Ankara, Suriye’nin toprak bütünlüğünü savunuyor, ancak Esad yönetimini gayrimeşru bulduğu için muhatap almıyor. Her ne kadar istihbarat kurumları arasında iletişimin gerçekleştiği kısa süre önce açıklanmış olsa da, Türkiye Esad karşıtı tavrını yakın dönemde değiştirecek gibi görünmüyor.

Aynı diplomatik kaynaklara göre, Türkiye, 2 bin civarı ABD askerinin Suriye’den çekilme sürecinde ABD ile iki eski müttefike yakışır şekilde diyalog ve müzakere yoluyla ortak zemin arayışını sürdürecek.

Perşembe günü ABD Başkanı Donald Trump ile Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriye gündemiyle telefonda görüştü ve Türk tarafının yaptığı açıklamaya göre siyasi geçiş sürecinin desteklenmesi ve terörle ortak mücadele konusunda mutabık kaldılar.

Münbiç yol haritası bir turnusol kağıdı niteliğinde

Tarafların geçtiğimiz Haziran ayında üzerinde uzlaştığı Münbiç yol haritası bir turnusol kağıdı niteliğinde olup, ABD ile Türkiye’nin önümüzdeki dönem işbirliği için bir model oluşturma potansiyeline sahip.

Bu açıdan, Trump’ın çekilme kararını açıklamasının ardından Ankara’nın ABD ile müzakerelere şans vermek ve ABD birliklerinin güvenli şekilde geri çekilmesini temin etmek için ertelediğini belirttiği Fırat’ın doğusuna operasyon planı, bölgeden YPG’nin tasfiyesinin gerçekleşip gerçekleşmeyeceğine bağlı olarak yeniden gündeme gelebilir.

Keza Türkiye’nin PKK’nın uzantısı olarak gördüğü PYD/YPG’nin Münbiç’ten de çıkmaması durumunda “ulusal güvenlik tehdidi” algılayan Ankara’nın operasyona yeşil ışık yakması kaçınılmaz olacak.

Diplomatik kaynaklara göre, her ne kadar Ankara Münbiç’ten PYD/YPG’nin tamamen tasfiyesini ve ABD’nin PYD/YPG ile angajmanını tamamen kesmesini istese de, bunun ancak aşamalı bir takvim çerçevesinde olacağının da farkında.

EURONEWS