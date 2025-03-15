Türkiye Takımı Torino’da 10 Madalya Kazandı

ÖZEL OLİMPİYATLAR TÜRKİYE TAKIMI TARİHİ BAŞARIYA İMZA ATTI

Özel Olimpiyatlar Türkiye Takımı, Torino 2025 Özel Olimpiyatlar Dünya Kış Oyunları’nda toplamda 10 madalya kazanarak büyük bir başarı elde etti. İtalya’nın Torino şehrinde, 8-15 Mart tarihleri arasında düzenlenen bu önemli etkinlik, bugün yapılan final yarışları ile sona erdi. Sestriere ve Pragelato Kayak Merkezi’nde gerçekleştirilen alp disiplini başlangıç seviyesi slalom ve kayaklı yürüyüş 100m klasik final yarışlarında Türk sporcular, dikkat çekici bir performans sergiledi.

SLOALM YARIŞLARINDA BÜYÜK BAŞARILAR

Alp disiplini slalom final yarışlarında, Şehriye Naz Koncalıoğlu altın madalya kazanarak zirveye yerleşti. Eda Nur Biçer, gümüş madalya ile başarılarına bir yenisini eklerken, Berat Kömbeci bronz madalya ile ödüllendirildi. Alp disiplini branşında yarışan sporculardan Eda Nur Biçer, toplamda 3 madalya kazandı. Beyza Kirenli, 1 bronz madalya elde ederken, Berat Kömbeci 1 altın ve 1 bronz madalya ile kürsüye çıkmayı başardı.

KAYAKLI YÜRÜYÜŞTE DE ZİRVEDEYİZ

Kayaklı yürüyüş 100m klasik teknik final yarışlarında Sude Cihan, altın madalya kazanarak dikkatleri üzerine çekti. Batuhan Uludağ ise bronz madalya ile yarışları tamamladı. Özel Olimpiyatlar Türkiye Takımı, toplamda 4 altın, 3 gümüş ve 3 bronz madalya kazanarak ülkemizi gururlandıran bir sonuç elde etti.

YURDA DÖNÜŞ TARİHİ BELİRLENDİ

Özel sporcular, alp disiplini ve kayaklı yürüyüş branşlarında kazandıkları madalyalar ile büyük bir başarıya imza attı. Özel Olimpiyatlar Türkiye kafilesi, elde ettikleri başarılarla dolu bir dönemin ardından yarın yurda dönecek.