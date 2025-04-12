Türkiye Takımları Macaristan’a Gitti

MACARİSTAN’DA YARIŞMAYA KATILAN TAKIMLAR

Macaristan’da 12-19 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilen “International Balaton Carp Cup” Sazan Balığı Yakalama Yarışması’na katılmak üzere Türkiye’den hareket eden 8 takım ve 31 yarışmacı, devler ligi olarak kabul edilen Balaton arenasında Türkiye’yi temsil etmek için yola çıktı. Dünyanın en büyük sazan balığı yakalama yarışması olan “IBCC International Balaton Carp Cup”, Macaristan’ın Balaton Gölü’nde düzenleniyor. Her takımdan en fazla 4 sportif balıkçı yer alacak ve toplamda 300 takım, kura çekimlerinin ardından bir hafta boyunca en büyük ve en çok sazan balığını yakalamak için mücadele edecek.

Bu yıl Türkiye’den 8 takım ve 31 sportif balıkçının katılacağı yarışma için gerekli tüm teknik ve yaşamsal ekipmanları yanlarına alarak, karayolu ile Bulgaristan ve Romanya üzerinden Macaristan’a geçmek üzere 2 bin kilometre yol kat ettiler. Yarışmaya katılan balıkçılara başarılar dileyen Amatör ve Sportif Olta Balıkçılığı Federasyonu Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Serkan İnanç, “IBCC yarışması 29 ülkeden 300 takım, bin 200 civarı sportif balıkçının katıldığı dünyanın en prestijli yarışmalarından biridir” diyerek etkinliğin önemine değindi.

İnanç, Türkiye’deki sportif sazan balıkçılarının bu yarışı büyük bir ilgiyle takip ettiğini belirterek, “Bu yarışma bizim için ülkemizde sportif balıkçılığın gelişimi adına kıymetli bir örnek. Yarışmaya katılan balıkçılarımız maddi ve manevi büyük bir yükün altına girmektedir” şeklinde konuştu. Ayrıca, IBCC Organizasyon Komitesi’nin yarışmaya katılım ülke kontenjanını artırarak, daha fazla takım gönderebilmek için sponsor firmaların destek olmasının ülke sporuna büyük önem taşıdığını belirtti. İnanç, federasyon olarak balıkçılarının her zaman arkasında olduklarını ve “Kabul etmek gerekir ki çok zor bir yarışma ama balıkçılarımıza güveniyoruz, ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceklerdir” ifadelerini kullandı. Her bir balıkçı için “bol şanslar” diledi.