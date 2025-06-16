TÜRKİYE TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Anıtkabir’i ziyaret etti

MECLİS BAŞKANI ANITKABİR’İ ZİYARET ETTİ

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Meclis Başkanlık Divanı üyeleriyle birlikte Anıtkabir’i ziyaret etti. 3 Haziran’da yapılan seçimle yeniden Meclis Başkanı olarak göreve başlayan Numan Kurtulmuş, TBMM Başkan Vekilleri Bekir Bozdağ, Tekin Bingöl, Celal Adan ve diğer Divan üyeleriyle birlikte Aslanlı Yol’dan geçerek Atatürk’ün mozolesine ulaştı. Kurtulmuş, mozoleye çelenk bıraktıktan sonra saygı duruşunda bulundu.

ÖZEL DEFTERDE KONUŞTU

Anıtkabir özel defterini imzalayan Kurtulmuş, “Aziz Atatürk; milletimizin iradesini temsil eden Gazi Meclisimiz 28’nci dönemin ikinci devresine girerken Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı olarak Başkanlık Divanı’nın değerli üyeleriyle birlikte görevimizi emanet bilinciyle ve halkımızın bizden beklediği yüksek hassasiyet şuuruyla yürütme kararlılığımızı teyit ederiz” ifadelerinde bulundu. Kurtulmuş, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin ilk Başkanı olmasının yanı sıra istiklal mücadelesinin başkomutanıyla saygı ve sorumlulukla yeniden bulusmanın onurunu yaşadığını belirtti.

DEMOKRASİYİ İLERİ TAŞIYACAK ÇALIŞMALAR

Ziyaretinde Kurtulmuş, meclisin farklı düşüncelerin buluştuğu bir yer olduğunu vurguladı. “Bu çatı altında demokrasimizi daha ileriye taşıyacak, toplumsal huzur ve iç barışımızı pekiştirecek, hukukun üstünlüğünü kökleştirecek siyaset dili ve pratiğini inşa edeceğiz” dedi. İçinde bulundukları dönemin kapsayıcılığı ve ortak aklı öncelikli kıldığını ifade eden Kurtulmuş, terörden arınmış, bağımsız, birlik içerisinde bir Türkiye inşa etme çabalarını sürdürmekte olduklarını belirtti.

YENİ ANAYASA HEDEFİ

Kurtulmuş, yeni dönemde demokratik katılımı artıracak çalışmalar yapacaklarını da kaydetti. “Yasama kalitesini yükseltecek ve milletin temsil kudretini pekiştirecek yeni bir iç tüzük çalışması için, siyasal partilerimizle uyumlu ve verimli bir mesai içinde olmayı hedefliyoruz” dedi. Ayrıca, “Cumhuriyetimizin ikinci asrında, milletimizin ortak talebi olan yeni ve sivil anayasa ile Türkiye’yi daha demokratik ve adil bir yapıya kavuşturmak, Meclisimizin tarihi görevidir” sözleriyle meclisin sorumluluklarını vurguladı. Ülkenin barışın, vicdanın ve insanlığın öncüsü olması için durmaksızın çalışacaklarını belirten Kurtulmuş, “Milletimizin emanetini hakkıyla taşıyacağımıza dair kararlılığımızı yineliyoruz” dedi.