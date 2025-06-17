TÜRKİYE TBMM İhtisas Komisyonları Belirlendi

TBMM İHTİSAS KOMİSYONLARINDA GÖREV DAĞILIMI BELLİ OLDU

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) ihtisas komisyonlarının başkan, başkan vekili, sözcü ve katip üyeleri belli oldu. TBMM Genel Kurulu, 28’inci Yasama Dönemi’nin ikinci devresinde hizmet verecek ihtisas komisyonlarında başkan, başkan vekili, sözcü ve katip üye seçimlerini gerçekleştirmek için toplandı.

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANLIĞI’NA MEHMET MUŞ SEÇİLDİ

Seçim sonuçlarına göre; Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanlığı’na AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş, İçişleri Komisyonu Başkanlığı’na AK Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu, Dışişleri Komisyonu Başkanlığı’na AK Parti Ankara Milletvekili Fuat Oktay getirildi. Ayrıca, Milli Savunma Komisyonu Başkanlığı’na AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, Dilekçe Komisyonu Başkanlığı’na AK Parti Adana Milletvekili Sunay Karamık atanırken, Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Başkanlığı’na ise AK Parti Trabzon Milletvekili Adil Karaismailoğlu seçildi.

SAĞLIK, TARIM VE HİZMET KOMİSYONLARI YENİ BAŞKANLARIYLA GÖREVİ DEVRALDI

Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Başkanlığı’na AK Parti Ankara Milletvekili Vedat Bilgin, Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanlığı’na AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Vahit Kirişci getirildi. Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanlığı’na AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank, Çevre Komisyonu Başkanlığı’na AK Parti Diyarbakır Milletvekili Galip Ensarioğlu seçildi. Güvenlik ve İstihbarat Komisyonu Başkanlığı’na AK Parti Kocaeli Milletvekili Veysal Tipioğlu, Adalet Komisyonu Başkanlığı’na ise AK Parti İstanbul Milletvekili Cüneyt Yüksel atandı.

DEĞİŞİKLİKLER VE YENİ BAŞKANLAR

Avrupa Birliği Uyum Komisyonu Başkanlığı’na AK Parti Van Milletvekili Burhan Kayatürk, İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanlığı’na AK Parti Osmaniye Milletvekili Derya Yanık, Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Başkanlığı’na AK Parti Sakarya Milletvekili Çiğdem Erdoğan getirildi. Kamu İktisadi Teşebbüsleri Komisyonu Başkanlığı’na AK Parti Aydın Milletvekili Mustafa Savaş yeniden seçilirken; Anayasa Komisyonu, Dijital Mecralar Komisyonu ve Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu başkanlarının da değişikliğe gitti. Dijital Mecralar Komisyonu Başkanlığı’na AK Parti Giresun Milletvekili Nazım Elmas, Anayasa Komisyonu Başkanlığı’na AK Parti Antalya Milletvekili Serap Yazıcı Özbudun ve Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Başkanlığı’na AK Parti Eskişehir Milletvekili Ayşen Gürcan seçildi.