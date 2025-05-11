Türkiye Terörsüz Sürece Gidiyor.

KRİTİK AŞAMADA TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİ

Türkiye, terörsüz bir geleceğe doğru önemli bir aşamaya gelindi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin ifadeleriyle başlayan süreçte, İmralı Adası’nda tutulan PKK lideri Abdullah Öcalan, PKK’ya silah bırakma ve örgütü feshetme çağrısı yaptı. Bu açıklamanın ardından PKK’nın 12. Kongresi, 5-7 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirildi. Kongre sonrasında alınan kararlara dair kapsamlı bilgi ve belgelerin yakın bir zamanda kamuoyuyla paylaşılacağı açıklandı. “Tarihi öneme sahip kararlar aldık” denildi.

ÖCALAN’IN DUYURUSU BEKLENİYOR

Rudaw yayınına katılan gazeteci Çetiner Çetin, silah bırakma ve fesih kararının bugün saat 13.00’te açıklanacağını belirtti. Öcalan’ın çağrısının yanı sıra iki kongre yapıldığını ve birleştirilmiş sonuçların duyurulmasını beklediklerini ifade etti. MHP Genel Başkanı Bahçeli, 22 Ekim’de partisinin grup toplantısında “Teröristbaşının tecridi kaldırılırsa, gelsin TBMM DEM Parti grup toplantısında konuşsun. Terörün tamamen bittiğini ve örgütün lağvedildiğini haykırsın.” şeklinde bir açıklama yaptı.

DEM PARTİSİ İLE GÖRÜŞMELER VE ATEŞKES SÜRECİ

Bahçeli’nin beyanatından sonra, DEM Parti heyeti 26 Kasım 2024’te, örgüt elebaşı Abdullah Öcalan ile İmralı’da görüşmek için Adalet Bakanlığı’na başvuruda bulundu. 9 Aralık 2024’te Bahçeli, Meclis’teki bütçe görüşmelerinde DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan’ın yeni bir başlangıç çağrısını alkışladı. 27 Aralık 2024’te, Adalet Bakanı Tunç DEM Parti’nin talebine olumlu yanıt verdi. DEM Parti’nin PKK lideri Öcalan ile ilk görüşmesi 28 Aralık Cumartesi, ikinci görüşmesi ise 22 Ocak Çarşamba yapıldı.

BÖLGESEL GÖRÜŞMELER VE MESAJLAR

Ardından DEM Parti heyeti, bazı partileri ziyaret etti. 16 Şubat Pazar günü Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Neçirvan Barzani ve Kürdistan Demokrat Partisi Başkanı Mesut Barzani ile görüştü. 17 Şubat Pazartesi günü, Süleymaniye’de Bafil Talabani ve Kubat Talabani ile bir araya geldi. Daha sonrasında, DEM Parti heyeti Öcalan ile bir görüşme daha gerçekleştirdi ve İmralı Adası’ndaki görüşmenin ardından Öcalan’ın mesajını duyurdu. Öcalan mesajında “Silah bırakma çağrısında bulunuyor ve bu çağrının tarihi sorumluluğunu üstleniyorum.” ifadelerine yer verdi. Açıklama öncesinde, Öcalan’ın İmralı Adası’nda çekilen son fotoğrafı da paylaşıldı. DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, 9 Mayıs’ta parti genel merkezinde yaptığı açıklamada, “PKK’nın kongresini topladığını duyurması an meselesi. Bu önemli bir adım. Bu adımın sonrası da önemli olacak.” diye belirtti. Doğan’ın açıklamasının hemen ardından terör örgütü PKK, kongresini 5-7 Mayıs tarihlerinde topladığını açıkladı.