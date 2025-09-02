Türkiye Terörsüzdür, Silah Bırakmayı Bekleriz

TERÖRSÜZ BİR TÜRKİYE VURGUSU

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Türkiye’nin şu anda “terörsüz bir Türkiye” olduğunu ifade ediyor. Türkiye’nin sınırları dışında, Irak’ın kuzeyinde, İran’ın güneybatısında, Suriye’nin kuzeyinde ve Avrupa’nın çeşitli ülkelerinde terör örgütü unsurlarının bulunduğunu belirten Destici, “Biz topyekün silah bırakacağız diyorlarsa bıraksınlar. Bundan hiçbirimiz rahatsızlık duymayız” şeklinde konuştu.

ŞEHİTLERİMİZ VE GAZİLERİMİZ

Destici, Anadolu Şehit Aileleri Gazileri Güvenlik Korucuları Vakfı (AŞAV) Başkanı Ziya Sözen ve beraberindekilerle BBP genel merkezinde bir araya geldi. “Bizim fikriyatımızın, misyonumuzun en önemli noktalarından biri kahraman şehitlerimizdir. Onların geriye bıraktıkları aileleri, çocukları, eşleri, anne babaları ve yakınları bizim için çok değerlidir” diyen Destici, bu vatan için gazilik unvanına sahip olanların da aynı saygıyı gördüğünü ekledi.

TERÖR VE SİYASİ BÖLÜCÜLÜĞE RED

“Biz hem terörü reddediyoruz hem de siyasi bölücülüğü de çok açık bir şekilde reddediyoruz. Türkiye’nin hiçbir noktasında terör ya da terörist yoktur” diyen Destici, Türkiye’nin terörle mücadelesine vurgu yaptı. Silah bırakma iddialarını da değerlendiren Destici, “Silah bırakacağım deyip 5-10 silahı yaktıktan sonra bu durum bizi ikna etmez. Kendileri gerçekten silah bırakıyorlarsa bunu gözlemlemek zorundayız” ifadesini kullandı.

POLİTİK YAKLAŞIM VE KÜRT SORUNU

Son olarak Destici, “İkincisi, bunların siyasi uzantıları bir kere bölücü dil kullanmaktan vazgeçecekler. Ülkemizde olmayan bir “Kürt sorunu” varmış gibi bunu dillendirmeleri asla kabul edilemez” açıklamasında bulundu. PKK’nın siyasi faaliyetlerine atıfta bulunan Destici, Türk bayrağı olmayan gösterileri örnek vererek, “Müzakeresiz yürütülen bir süreç içinde bu yaklaşım doğru değil” dedi. Suriye’nin kuzeyindeki yapıların da Türkiye için ciddi bir tehdit oluşturduğunu vurguladı.