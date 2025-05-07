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Türkiye Trablus Büyükelçisi Geçmiş Olsun

HASTA ZİYARETİ VE GEÇMİŞ OLSUN DİLEKLERİ

Türkiye’nin Trablus Büyükelçisi Güven Begeç, tedavisi sona eren Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed el-Menfi’yi geçmiş olsun dilekleriyle ziyaret etti. Türkiye’nin Trablus Büyükelçiliği sosyal medya hesabında bu ziyaretle ilgili fotoğraflar paylaşıldı. Paylaşımda, “Büyükelçi Güven Begeç, bugün Başkanlık Konseyi Başkanı Sayın Muhammed Menfi’ye geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.” açıklaması yapıldı.

TEDAVİ SÜRECİ VE DÖNÜŞ

Başkanlık Konseyi Başkanı Menfi’nin, nisan ayının ortalarında yaşadığı sağlık sorunu nedeniyle tedavi için Almanya’ya gittiği bilgisi paylaşılmıştı. Menfi, tedavi sürecinin ardından 4 Mayıs’ta Libya’ya geri döndü.

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