TÜRKİYE Trablus’ta Vatandaşları Uyarıyor

TRABLUS’TA TÜM VATANDAŞLARA EVDE KALMA TALEBİ

Türkiye’nin Trablus Büyükelçiliği, Milli Birlik Hükümeti İçişleri Bakanlığı’nın evde kalma uyarısını vatandaşlara hatırlatıyor. Büyükelçilik, yaptığı yazılı açıklamada, “Değerli vatandaşlarımız, Trablus ve çevresinde yaşanan son gelişmeler bağlamında Milli Birlik Hükümeti İçişleri Bakanlığı tarafından tüm vatandaşların evlerinde kalmaları uyarısında bulunulmuştur. Tüm vatandaşlarımızın bu uyarıya riayet etmesi önemle istirham olunur” ifadelerine yer verdi.

Acil Durum İletişim Bilgileri

Acil durumlar için vatandaşların +218 92-1429923 irtibat numarasını kullanarak konsolosluk çağrı merkezine ulaşabilecekleri belirtildi. Bu sayede, vatandaşlar beklenmedik durumlarda yardım alabilecekler.